Mercedes-Benz VLE – роскошный минивэн, с которыми можно обсудить смысл жизни

Mercedes VLE300 и VLE400 4Matic созданы для путешествий с премиальным комфортом

Mercedes-Benz окончательно прощается с образом утилитарного автомобиля: новый VLE, который придет на смену привычному V-классу, создан не для перевозки грузов, а для статусных пассажиров.

Инженеры из Штутгарта переосмыслили концепцию минивэна, сделав ставку на роскошь и технологии, чтобы вернуть утраченные позиции на ключевых рынках вроде Китая, где место седанов S-класса все чаще занимают премиальные «автобусы».

Новинка, построенная на электрической платформе VAN.EA, разорвала связь с коммерческим прошлым не только названием, но и формами. Вместо угловатого кузова – обтекаемый силуэт с рекордным коэффициентом аэродинамики 0,25 Cd, что при длине 5,31 метра является сложным инженерным решением. Внутри царит атмосфера первого класса: трансформируемый салон может вместить до восьми человек, но главная фишка – система Roll & Go, позволяющая с легкостью переставлять легкие кресла по салону одним движением.

Вершиной комфорта стали кресла Grand Comfort с массажем, подогревом ног и отдельным электроприводом, которыми можно управлять через приложение. А чтобы пассажиры не скучали в дороге, с потолка выезжает 31,3-дюймовый экран разрешением 8K (7680 × 4320 пикселей). В сочетании с аудиосистемой Burmester 3D (22 динамика, Dolby Atmos) автобус превращается в мобильный кинотеатр с Wi-Fi и HDMI-интерфейсом.

За общение отвечает виртуальный помощник MBUX, который благодаря интеграции с ChatGPT и Google Gemini теперь может вести и более сложные разговоры – например, если вы вдруг решите обсудить смысл жизни со своим автомобилем.

Mercedes явно намекает, что его новые VLE300 и VLE400 4Matic созданы не для поездок на рынок, а для долгих путешествий с премиальным комфортом.