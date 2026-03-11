Гран-при
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
11 марта
«Авито Авто» привел топ-10 популярных машин с...
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
11 марта
Эксперт Виноградов: Практичный Nissan Note до...
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
11 марта
Законопроект о тратах маткапитала на покупку...

Розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross от «За рулем» состоялся. Названо имя победителя!

Мы только что разыграли автомобиль в рамках премии Гран-при «За рулем»

В редакции «За рулем» произошло знаменательное событие: состоялся розыгрыш главного приза ежегодной премии Гран-при «За рулем».

В голосовании приняли участие около 64 тысяч человек. После проверки и исключения повторных анкет осталось 63 677 уникальных голосов.

Новенький универсал Lada Iskra SW Cross отправится в Иркутскую область.

Обладателем долгожданного автомобиля стал Андрей Алтынбаев из города Ангарск. Именно его имя оказалось счастливым в ходе финального розыгрыша, который с нетерпением ждали тысячи участников.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков лично связался с победителем, чтобы сообщить радостную новость. К счастью, технических накладок, которые иногда случаются в такие волнительные моменты, удалось избежать – Андрей сразу ответил на звонок.

Мужчина работает водителем-экспедитором на микроавтобусе Nissan Vanette и имеет собственный автомобиль, однако новость о выигрыше новейшей модели Lada стала для него полной неожиданностью и огромной радостью.

Волнения розыгрыша позади, редакция поздравляет Андрея и желает ему удачи на дорогах.

А всем тем, кому в этом году не повезло, «За рулем» напоминает: не стоит расстраиваться, ведь возможность выиграть суперприз в следующем году будет снова.

Следите за новостями и участвуйте!

Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 41
11.03.2026 
Фото:АВТОВАЗ
