Розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross от «За рулем» состоялся. Названо имя победителя!

Мы только что разыграли автомобиль в рамках премии Гран-при «За рулем»

В редакции «За рулем» произошло знаменательное событие: состоялся розыгрыш главного приза ежегодной премии Гран-при «За рулем».

В голосовании приняли участие около 64 тысяч человек. После проверки и исключения повторных анкет осталось 63 677 уникальных голосов.

Новенький универсал Lada Iskra SW Cross отправится в Иркутскую область.

Обладателем долгожданного автомобиля стал Андрей Алтынбаев из города Ангарск. Именно его имя оказалось счастливым в ходе финального розыгрыша, который с нетерпением ждали тысячи участников.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков лично связался с победителем, чтобы сообщить радостную новость. К счастью, технических накладок, которые иногда случаются в такие волнительные моменты, удалось избежать – Андрей сразу ответил на звонок.

Мужчина работает водителем-экспедитором на микроавтобусе Nissan Vanette и имеет собственный автомобиль, однако новость о выигрыше новейшей модели Lada стала для него полной неожиданностью и огромной радостью.

Волнения розыгрыша позади, редакция поздравляет Андрея и желает ему удачи на дорогах.

А всем тем, кому в этом году не повезло, «За рулем» напоминает: не стоит расстраиваться, ведь возможность выиграть суперприз в следующем году будет снова.

Следите за новостями и участвуйте!