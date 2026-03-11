Розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross от «За рулем» состоялся. Названо имя победителя!
В редакции «За рулем» произошло знаменательное событие: состоялся розыгрыш главного приза ежегодной премии Гран-при «За рулем».
В голосовании приняли участие около 64 тысяч человек. После проверки и исключения повторных анкет осталось 63 677 уникальных голосов.
Новенький универсал Lada Iskra SW Cross отправится в Иркутскую область.
Обладателем долгожданного автомобиля стал Андрей Алтынбаев из города Ангарск. Именно его имя оказалось счастливым в ходе финального розыгрыша, который с нетерпением ждали тысячи участников.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков лично связался с победителем, чтобы сообщить радостную новость. К счастью, технических накладок, которые иногда случаются в такие волнительные моменты, удалось избежать – Андрей сразу ответил на звонок.
Мужчина работает водителем-экспедитором на микроавтобусе Nissan Vanette и имеет собственный автомобиль, однако новость о выигрыше новейшей модели Lada стала для него полной неожиданностью и огромной радостью.
Волнения розыгрыша позади, редакция поздравляет Андрея и желает ему удачи на дорогах.
А всем тем, кому в этом году не повезло, «За рулем» напоминает: не стоит расстраиваться, ведь возможность выиграть суперприз в следующем году будет снова.
Следите за новостями и участвуйте!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм