Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим

Эксперт Виноградов: Практичный Nissan Note до сих пор пользуется спросом на вторичке

Компактные однообъемники постепенно уходят с российского рынка, уступая место кроссоверам.

Однако утилитарный и практичный Nissan Note до сих пор пользуется спросом на вторичке, особенно на Дальнем Востоке.

Если вы прицениваетесь к Note второго поколения 2018-2019 годов, будьте готовы к тому, что подавляющее большинство предложений – это гибридные версии.

Технически это не совсем обычный гибрид. В отличие от Toyota, где бензиновый мотор и электродвигатель работают сообща, Nissan реализовал схему последовательного гибрида. Здесь 1.2-литровый бензиновый двигатель работает исключительно как генератор, заряжая небольшую тяговую батарею (1.5 кВт·ч), расположенную под передними сиденьями, от которой питается электромотор мощностью 109 л.с. (80 кВт).

Мнение эксперта

Александр Виноградов , «За рулем»:

– К нам везут исключительно гибридные версии e-Note – бензиновый мотор вместе с электрической составляющей выдает 109 л.с.

Гибридная силовая установка – это, пожалуй, главный недостаток Ноута.

При всех технических нюансах, у Nissan Note есть армия поклонников.

Автомобиль по сути своей прост: нет вариатора (в качестве коробки – односкоростной планетарный редуктор Jatco), нет сложного сцепления. Самые дорогие узлы – батарея и гибридный «бутерброд» в сборе, но они ходят долго, если за ними следить.

Note хвалят за просторный салон и достойную динамику, ругают – за слабое ЛКП и плохую шумоизоляцию, маленький клиренс и отсутствие запаски (даже докатки).

