#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Надежный и свежий «японец» по цене новой Гранты — 5 отличных вариантов

Названы пять достойных праворульных автомобилей за 1 млн рублей

Лада Гранта остается самым доступным автомобилем на рынке, и найти альтернативу ей нельзя — но только среди новых автомобилей. На вторичке вариантов немало.

Например, в последнее время второе дыхание переживают праворульные японцы, которые снова набирают популярность не только за Уралом, но и в европейской части России.

В нашей подборке – пять моделей, которые стоят сегодня как новая Лада Гранта. Причем все они относительно свежие.

СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Toyota Corolla Fielder

Наверное, лучший вариант — Toyota Corolla для японского рынка. За миллион с небольшим рублей можно найти автомобиль 2016-2017 годов выпуска. На рынке есть как гибриды, так и версии с классическим атмосферником 1.5 мощностью 109 л.с. Вне зависимости от версии, коробка передач – вариатор.

На рынке есть как седаны Axio, так и универсалы с приставкой Fielder.

К плюсам можно отнести надежность, вместимость и хорошую ликвидность, несмотря на правый руль.

Стоит озаботиться антикоррозионной обработкой: толщина краски и металл кузова нельзя назвать сильными сторонами автомобиля.

Honda Fit

Honda Fit третьего поколения будет немного свежее – 2017-2018 годов выпуска. Как и в случае с Тойотой, на рынке есть и гибриды (1,5 литра, 110 л.с.), и машины с атмосферным бензиновым мотором 1.3 мощностью 100 л.с.

Коробка передач – только вариатор. Как и у Тойоты, с надежностью полный порядок. Ликвидность чуть хуже, но Honda Fit едет интереснее.

Nissan Note

Еще один компактный однообъемник – это Nissan Note. В свое время автомобиль первого поколения был очень популярен. Сейчас же за миллион с лишним можно купить Note 2018-2019 годов.

К нам везут исключительно гибридные версии e-Note – бензиновый мотор вместе с электрической составляющей выдает 109 л.с. Гибридная силовая установка – это, пожалуй, главный недостаток Ноута.

Suzuki Hustler

Стоит обратить внимание и на японские кей-кары. Это автомобили длиной до 3,5 метров и с мотором в 660 кубиков. С одной стороны, смешные цифры. Но частенько эти «малыши» вместительны и интересны. К примеру, Suzuki Hustler.

Стильный хэтчбек с 660-кубовым мотором и вариатором довольно практичен. А за миллион с небольшим можно найти автомобиль 2020-2021 годов выпуска!

Toyota Roomy и его «братья»

Неплохим вариантом будет Toyota Roomy. Это микровэн с трехцилиндровым турбомотором в один литр и мощностью 98 л.с. Несмотря на скромные габариты машинки, салон у нее довольно вместительный и очень практичный.

К тому же размер «микро» станет огромным плюсом в тесных дворах и на парковках — найти место для такого автомобиля можно почти везде.

У Roomy есть родные «братья» – Toyota Tank, Daihatsu Thor и не только.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Виноградов Александр
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 23113
06.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0