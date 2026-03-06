Надежный и свежий «японец» по цене новой Гранты — 5 отличных вариантов
Лада Гранта остается самым доступным автомобилем на рынке, и найти альтернативу ей нельзя — но только среди новых автомобилей. На вторичке вариантов немало.
Например, в последнее время второе дыхание переживают праворульные японцы, которые снова набирают популярность не только за Уралом, но и в европейской части России.
В нашей подборке – пять моделей, которые стоят сегодня как новая Лада Гранта. Причем все они относительно свежие.
Toyota Corolla Fielder
Наверное, лучший вариант — Toyota Corolla для японского рынка. За миллион с небольшим рублей можно найти автомобиль 2016-2017 годов выпуска. На рынке есть как гибриды, так и версии с классическим атмосферником 1.5 мощностью 109 л.с. Вне зависимости от версии, коробка передач – вариатор.
На рынке есть как седаны Axio, так и универсалы с приставкой Fielder.
К плюсам можно отнести надежность, вместимость и хорошую ликвидность, несмотря на правый руль.
Стоит озаботиться антикоррозионной обработкой: толщина краски и металл кузова нельзя назвать сильными сторонами автомобиля.
Honda Fit
Honda Fit третьего поколения будет немного свежее – 2017-2018 годов выпуска. Как и в случае с Тойотой, на рынке есть и гибриды (1,5 литра, 110 л.с.), и машины с атмосферным бензиновым мотором 1.3 мощностью 100 л.с.
Коробка передач – только вариатор. Как и у Тойоты, с надежностью полный порядок. Ликвидность чуть хуже, но Honda Fit едет интереснее.
Nissan Note
Еще один компактный однообъемник – это Nissan Note. В свое время автомобиль первого поколения был очень популярен. Сейчас же за миллион с лишним можно купить Note 2018-2019 годов.
К нам везут исключительно гибридные версии e-Note – бензиновый мотор вместе с электрической составляющей выдает 109 л.с. Гибридная силовая установка – это, пожалуй, главный недостаток Ноута.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Geely представила кроссовер Galaxy M7
|
5 способов сократить расходы на авто
|
Удлинённый Tank 300 получил новые версии
Suzuki Hustler
Стоит обратить внимание и на японские кей-кары. Это автомобили длиной до 3,5 метров и с мотором в 660 кубиков. С одной стороны, смешные цифры. Но частенько эти «малыши» вместительны и интересны. К примеру, Suzuki Hustler.
Стильный хэтчбек с 660-кубовым мотором и вариатором довольно практичен. А за миллион с небольшим можно найти автомобиль 2020-2021 годов выпуска!
Toyota Roomy и его «братья»
Неплохим вариантом будет Toyota Roomy. Это микровэн с трехцилиндровым турбомотором в один литр и мощностью 98 л.с. Несмотря на скромные габариты машинки, салон у нее довольно вместительный и очень практичный.
К тому же размер «микро» станет огромным плюсом в тесных дворах и на парковках — найти место для такого автомобиля можно почти везде.
У Roomy есть родные «братья» – Toyota Tank, Daihatsu Thor и не только.
- Недорогой надежный «японец» почти без недостатков: в чем подвох? Названы плюсы и минусы праворульного б/у компактвэна Toyota Sienta.
