Недорогой надежный «японец» почти без недостатков: в чем подвох?

Названы плюсы и минусы праворульного б/у компактвэна Toyota Sienta

Toyota Sienta – компактвэн длиной 4260 мм. Руль только правый.

Автомобиль сделан на шасси массового хэтча Toyota Vitz, но набор агрегатов иной. Привод передний или полный, есть гибрид. Двери второго ряда – сдвижные, с электроприводом.

Число мест до рестайлинга – шесть или семь, в 2018 году появилась более дешевая пятиместная версия Funbase.

В пятиместном варианте можно говорить о наличии багажника – объемом 300 л. Плюс ниша под докатку, но в японских комплектациях она обычно пустует, а у гибрида такой ниши вовсе нет.

Цена больше зависит от комплектации, нежели от пробега.

Достоинства

Надежная машина.

Много вариантов трансформации салона.

Toyota Sienta (2015–2022 годы выпуска)

Недостатки

Правый руль.

Дефицитные ­запчасти.

Третий ряд сидений не везде одинаков. На фото – шестиместное исполнение с раздельными креслами. Есть более простой вариант – с прозаичной плоской скамейкой.

Моторы

Атмосферник 1NZ-FE 1.5 в двух модификациях: 109 л. с. у переднеприводной версии, 103 л. с. у полноприводной.

Надежный агрегат с ресурсом под 300 тысяч км. Полноценного капремонта не предусмотрено – слишком тонкие стенки между цилиндрами. Основная болезнь – угар масла после 100 тысяч км, вызванный закоксовкой поршневых колец. Наш АИ‑92, несомненно, способствует этим процессам, ибо мотор в актуальной конфигурации с гидрокомпенсаторами заточен на АИ‑95. К 150 тысячам км нередко изнашиваются привод ГРМ и сальники (первым – задний сальник коленвала).

В гибриде служит разновидность этого же мотора 1NZ-FXE (74 л. с.), работающая по циклу Аткинсона. Силовой агрегат с небольшими изменениями заимствован у Приуса – параллельно-последовательная схема, где электромотор (45 кВт) больше сосредоточен на разгонах, а ДВС – на зарядке батареи и поддержании выбранной скорости. У гибрида привод только передний.

Полный привод – паркетный, для упражнений на бездорожье не годен. ­Геометрия кузова также «асфальтовая».

Коробки передач

Механическая коробка в природе существует, но к нам машины с ней не завозят. В гибриде момент на колеса передает простой и железный планетарный редуктор, нуждающийся только в смене рабочей жидкости. Во всех остальных случаях – вариаторы серии К310.

Очень надежны (по меркам вариаторов) и к моменту появления на Сиенте полностью излечены от детских болезней. На большинстве машин раньше 150 тысяч км не ломаются, в интервале 150–200 тысяч чаще всего приезжают на переборку, а служат до 300 тысяч км. Во многом благодаря тому, что электроника принудительно «зажимает» режим разгона, исключая пиковые нагрузки. Топтать педаль бессмысленно: динамика всё равно будет «ватная». Это компенсируется замедленным износом ключевых компонентов, в первую очередь ремня и подшипников.

Эксплуатационные болячки

До 100 тысяч км не ломается ничего, хотя на тряских дорогах быстро изнашиваются стойки стабилизатора да перегорают лампы ближнего света. К подвеске, рулевой и тормозной системам – никаких нареканий.

Жалобы владельцев сводятся к «особенностям конструкции». Две основные: «никакая» шумоизоляция и малый клиренс. Заявленные 145 мм даже при умеренной загрузке легко превращаются в 130 мм.

Упоминают также сезонные проблемы – сдвижные двери, бывает, примерзают при переходах температуры от плюса к минусу.

Обещанный расход топлива 4–5 л/100 км на практике недостижим, но в 6–7 л/100 км без особых усилий укладываются все.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Sienta 4×2

Оптимальный выбор: Sienta 4×2 или гибрид

За те же деньги: Ford C-Max, Honda Freed, Kia Venga, Renault Scenic

Преимущества и недостатки кроссовера Toyota Raize с правым рулем рассмотрены тут.