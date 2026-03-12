«Газпромнефть-СМ» запускает производство термостойкого масла для деревообработки

«Газпромнефть – смазочные материалы» освоила выпуск высокотемпературного цепного масла, призванного заменить импортные аналоги в лесоперерабатывающей отрасли.

Новая разработка получила название Gazpromneft Chainlube F-Synth 250.

Продукт создан для работы в экстремальных условиях – он предназначен для смазывания цепей, транспортирующих древесину через сушильные камеры и туннели. Именно на этом этапе обработки температура может достигать +250°C, и обычные масла, по словам технологов, либо выгорают, либо стекают с деталей, провоцируя ускоренный износ дорогостоящего оборудования.

Новое масло на синтетической основе отличается высокой адгезией: оно надежно удерживается на металле, сводит к минимуму трение и препятствует образованию нагара. По заверениям разработчиков, характеристики продукта соответствуют стандартам ведущих иностранных брендов, которые до недавнего времени доминировали на российском рынке. Объем этого рынка специалисты оценивают в 300–400 тонн ежегодно.

В настоящий момент первая партия масла готовится к выпуску. Следующий этап – опытно-промышленные испытания на реальном производстве, где продукту предстоит подтвердить заявленную эффективность.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Деревообрабатывающие предприятия уже давно являются потребителями нашей продукции: гидравлических, редукторных и других масел и смазок. Новый инновационный продукт органично дополнит комплексное предложение компании для деревообработки и позволит заместить импорт в этой сфере».