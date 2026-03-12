Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!

Авто Mail рассказал, как продлить срок службы щеток стеклоочистителя

Весной вы можете обнаружить, что щетки стеклоочистителя начали «мазать» и оставлять на лобовом стекле разводы...

Это неудивительно, ведь в холодное время они усиленно изнашиваются из-за наледи, низких температур и реагентов.

Если так, то пора их менять – в среднем «дворники» служат около полутора лет, а специалисты и вовсе рекомендуют обновлять их каждый год (или даже каждые полгода) или 10 тысяч км пробега.

А что сделать, чтобы щетки не вышли из строя раньше? Об этом напомнили коллеги из Авто Mail.

Как сохранить работоспособность щеток?

По возможности не пользоваться для удаления наледи.

Чаще мыть машину и не использовать стеклоочиститель на грязном или пыльном стекле.

Регулярно обрабатывать стекло составом «антидождь».

Очищать щетки от загрязнений.

Не отгибать поводки на ночь, чтобы не ослаблять прижимные пружины.

Не использовать лобовое со значительными сколами и трещинами.