Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!
Авто Mail рассказал, как продлить срок службы щеток стеклоочистителя
Весной вы можете обнаружить, что щетки стеклоочистителя начали «мазать» и оставлять на лобовом стекле разводы...
Это неудивительно, ведь в холодное время они усиленно изнашиваются из-за наледи, низких температур и реагентов.
Если так, то пора их менять – в среднем «дворники» служат около полутора лет, а специалисты и вовсе рекомендуют обновлять их каждый год (или даже каждые полгода) или 10 тысяч км пробега.
А что сделать, чтобы щетки не вышли из строя раньше? Об этом напомнили коллеги из Авто Mail.
Как сохранить работоспособность щеток?
- По возможности не пользоваться для удаления наледи.
- Чаще мыть машину и не использовать стеклоочиститель на грязном или пыльном стекле.
- Регулярно обрабатывать стекло составом «антидождь».
- Очищать щетки от загрязнений.
- Не отгибать поводки на ночь, чтобы не ослаблять прижимные пружины.
- Не использовать лобовое со значительными сколами и трещинами.
Источник: Авто Mail
Фото:freepik / pvproductions
12.03.2026
Фото:freepik / pvproductions
