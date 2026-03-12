#
Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!
12 марта
Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!
Зима и грязь не помеха — продлеваем жизнь «дворникам»!

Авто Mail рассказал, как продлить срок службы щеток стеклоочистителя

Весной вы можете обнаружить, что щетки стеклоочистителя начали «мазать» и оставлять на лобовом стекле разводы...

Это неудивительно, ведь в холодное время они усиленно изнашиваются из-за наледи, низких температур и реагентов.

Если так, то пора их менять – в среднем «дворники» служат около полутора лет, а специалисты и вовсе рекомендуют обновлять их каждый год (или даже каждые полгода) или 10 тысяч км пробега.

А что сделать, чтобы щетки не вышли из строя раньше? Об этом напомнили коллеги из Авто Mail.

Как сохранить работоспособность щеток?

  • По возможности не пользоваться для удаления наледи.
  • Чаще мыть машину и не использовать стеклоочиститель на грязном или пыльном стекле.
  • Регулярно обрабатывать стекло составом «антидождь».
  • Очищать щетки от загрязнений.
  • Не отгибать поводки на ночь, чтобы не ослаблять прижимные пружины.
  • Не использовать лобовое со значительными сколами и трещинами.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / pvproductions
12.03.2026 
Фото:freepik / pvproductions
