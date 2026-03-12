#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
12 марта
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
В России марка Tenet подняла цены на кроссоверы...
Интерьер Honda XR-V
12 марта
На рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda: он дешевле Tenet и Geely
В РФ стартовали продажи нового кроссовера Honda...
Интерьер Geely Okavango
12 марта
В Geely ответили на сообщения о прекращении продаж своего кроссовера в России
Компания Geely опровергла сообщения о...

Японский автогигант запатентовал в России два товарных знака

Mitsubishi официально зарегистрировал кроссовер Xpander в России

Японская корпорация Mitsubishi Motors спустя почти год оформила права на два товарных знака в России. Согласно данным базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), речь идет об обозначениях S-AWC и Xpander.

Рекомендуем
Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

Заявки на регистрацию были поданы из Японии еще в апреле 2025 года, однако свидетельства стали действующими только в марте 2026-го. Исключительное право на эти знаки будет действовать до 4 апреля 2035 года.

Согласно документам ведомства, оба товарных знака зарегистрированы по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, их части и соответствующие принадлежности.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, что промышленное присутствие Mitsubishi в России было приостановлено: в апреле 2022 года компания прекратила производство автомобилей на своем заводе в Калуге.

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
12.03.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0