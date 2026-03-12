Японский автогигант запатентовал в России два товарных знака

Mitsubishi официально зарегистрировал кроссовер Xpander в России

Японская корпорация Mitsubishi Motors спустя почти год оформила права на два товарных знака в России. Согласно данным базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), речь идет об обозначениях S-AWC и Xpander.

Заявки на регистрацию были поданы из Японии еще в апреле 2025 года, однако свидетельства стали действующими только в марте 2026-го. Исключительное право на эти знаки будет действовать до 4 апреля 2035 года.

Согласно документам ведомства, оба товарных знака зарегистрированы по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, их части и соответствующие принадлежности.

Напомним, что промышленное присутствие Mitsubishi в России было приостановлено: в апреле 2022 года компания прекратила производство автомобилей на своем заводе в Калуге.

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.