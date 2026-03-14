Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 14 марта

Проезд по МСД остается бесплатным вне часов пик, по выходным и праздникам

С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 2 рубля и теперь составляет 15 рублей за участок.

Индексация тарифа произошла только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени. В остальное время – 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники – проезд бесплатный. Тариф на транзитный проезд сохранен в размере 950 рублей.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Итоговая стоимость всех поездок по Московскому скоростному диаметру за один день суммируется. В течение пяти дней после этого формируется единый платёж за сутки. Оплатить проезд можно только через проверенные сервисы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», портал Госуслуг, а также в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор», 2ГИС и в мобильных банках (при наличии там данных автомобиля).

Справка

Московский скоростной диаметр протяженностью 68 км — самый длинный скоростной диаметр в России. Он соединяет 10 крупнейших магистралей, связывая столицу и область, а его развязки снижают загрузку Садового кольца, ТТК и МКАД. Благодаря МСД улучшилась транспортная доступность 48 районов, где проживает свыше 4,5 млн человек.

