#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
13 марта
Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»
Принять участие в тестировании бета-версии...
Китайские автомобили
13 марта
Раскрыты причины ухода китайских автомобилей из России
Эксперт Баканов объяснил, почему китайские...
5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
13 марта
5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
Эксперты: бывали случаи подмены дорогой...

Belgee X50+ получил новый мотор и 3 комплектации

Белорусский бренд рассекретил оснащение нового паркетника Belgee X50+ для России

Белорусская марка Belgee раскрыла детали комплектаций своего нового компактного кроссовера X50+, который в ближайшее время появится у российских дилеров.

Рекомендуем
Кроссовер Belgee X50+ уже доступен для предзаказа в РФ

Модель, сменившая «турботройку» в 150 л.с на более современный четырехцилиндровый 1,5-литровый 147-сильный двигатель с прямым впрыском, будет доступна в трех версиях: Active, Style и Prestige. И даже в базовой версии порадует щедрым оснащением.

Уже в начальном исполнении покупатель получит автомобиль со светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками, двухзонным климат-контролем и целым арсеналом систем безопасности, включая несколько подушек и «зимний пакет» с подогревом руля и всех сидений.

В версии Style акцент смещается на технологии: здесь появляется бесключевой доступ и огромный 14,6-дюймовый экран мультимедиа с высоким разрешением, который заметно преображает интерьер.

Belgee X50+ в версии Style также дополнен 18-дисковыми колесами, электроприводом зеркал и стеклоподъемниками с защитой от защемления.

Belgee X50+ (фото из соцсетей)
Главные же сюрпризы припасены для топовой версии Prestige. Флагманский кроссовер получил не только панорамную крышу с люком и электрический привод багажника, но и целый комплект электронных ассистентов второго уровня, включая интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения.

Некоторые из этих технологий стали дебютными для модельного ряда Belgee.

Информации о ценах и старте продаж Belgee X50+, как и официальных фото, пока нет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Соцсети
Количество просмотров 20
13.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв