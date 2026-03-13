Belgee X50+ получил новый мотор и 3 комплектации

Белорусский бренд рассекретил оснащение нового паркетника Belgee X50+ для России

Белорусская марка Belgee раскрыла детали комплектаций своего нового компактного кроссовера X50+, который в ближайшее время появится у российских дилеров.

Модель, сменившая «турботройку» в 150 л.с на более современный четырехцилиндровый 1,5-литровый 147-сильный двигатель с прямым впрыском, будет доступна в трех версиях: Active, Style и Prestige. И даже в базовой версии порадует щедрым оснащением.

Уже в начальном исполнении покупатель получит автомобиль со светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками, двухзонным климат-контролем и целым арсеналом систем безопасности, включая несколько подушек и «зимний пакет» с подогревом руля и всех сидений.

В версии Style акцент смещается на технологии: здесь появляется бесключевой доступ и огромный 14,6-дюймовый экран мультимедиа с высоким разрешением, который заметно преображает интерьер.

Belgee X50+ в версии Style также дополнен 18-дисковыми колесами, электроприводом зеркал и стеклоподъемниками с защитой от защемления.

Belgee X50+ (фото из соцсетей)

Главные же сюрпризы припасены для топовой версии Prestige. Флагманский кроссовер получил не только панорамную крышу с люком и электрический привод багажника, но и целый комплект электронных ассистентов второго уровня, включая интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения.

Некоторые из этих технологий стали дебютными для модельного ряда Belgee.

Информации о ценах и старте продаж Belgee X50+, как и официальных фото, пока нет.