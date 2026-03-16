Превосходная подвеска и идеальный стиль – премиум за 1,5 млн рублей!

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев составил рейтинг компактных премиум-седанов с пробегом до 200 000 км – и тут есть на что обратить внимание.

Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

К примеру, взглянем на Jaguar XE: длина 4678 мм, клиренс 125 мм, багажник 356 литров... Их продавали с 2015 года, и Ягуаров XE на вторичке больше, чем более доступных Volvo S60. Цена – от 1,5 до 3,5 млн рублей за самые свежие машины. Средний пробег – 120 тысяч км. Привод – задний или полный, причем 4х4 сочетается с любым мотором.

Что за моторы, как себя ведут, и как вообще чувствует себя «Джаг» на больших пробегах?

Сергей Зиновьев , эксперт «За рулем»:

– Двигателей три, но трехлитровый представлен единичными машинами. Бензиновый 2.0 (200, 240 или 250 л. с.) из фордовского семейства Ecoboost может выдержать 200 тысяч км без ремонта. Но скорее нет – или фазовращатели выйдут из строя, или турбокомпрессор (иногда его убивают фрагменты лопнувшего коллектора). Подтекающие сальники – штатная ситуация.

У дизеля 2.0 (180 л.с.) врожденных слабостей меньше. Если сильно топтать педаль, быстро растянется цепь ГРМ. Всё остальное – типовые дизельные особенности, включая засорение сажевого фильтра и EGR.

С двухлитровыми моторами дружит гидроавтомат ZF 8HP45. Рассчитывать можно на 300 тысяч км, но на полпути неизбежна замена втулок и сальников, а раз уж влезли, то и фрикционов.

У XE превосходная подвеска и изумительная управляемость. По надежности он не лидер: механическая часть подводит редко, а вот различная электроника чудит регулярно. И салон скрипит. Запчасти дорогие даже по меркам «премиума», и многие сложно найти.

Вердикт: Отличное шасси, недотянутая электроника.

Какие еще компактные премиум-седаны можно рассматривать к покупке вместо банального «китайца»? Читайте в статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
16.03.2026 
