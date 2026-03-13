Максим Ликсутов: в Москве тестируют новую версию приложения «Парковки России»

МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Принять участие в тестировании бета-версии приложения «Парковки России» может любой желающий

В столице стартовало тестирование обновленной версии популярного сервиса «Парковки России», и теперь у каждого автомобилиста есть шанс оценить новый функционал и поделиться впечатлениями.

Рекомендуем
Разработчики полностью пересобрали приложение: они не просто изменили «обертку», но и перекроили дизайн и интерфейс, сделав его более интуитивным и удобным. Теперь водитель сам сможет настраивать главный экран под свои привычки, вынося нужные функции на самое видное место.

Важным шагом стал и переход сервиса на отечественное программное обеспечение – это значительно повысило уровень безопасности хранения пользовательских данных.

Стать тестировщиком может любой желающий – достаточно оставить заявку на сайте, чтобы первым опробовать новые функции и поделиться впечатлениями.

Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем мобильные приложения Транспортного комплекса столицы. Сейчас ведем работы по обновлению сервиса «Парковки России». Это самый популярный способ оплаты парковки в городе, его используют свыше 95% водителей. Приложение скачали уже более 12 млн раз – оно работает не только в Москве, но и в Московской области, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании новой версии».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Парковки России
Количество просмотров 10
13.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0