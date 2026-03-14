Сбил курицу и уехал? 15 суток!

В новом выпуске «Разборки недели» разбираем самые заметные события в автомобильной жизни страны.

В этом выпуске:

Внимание! Весной на дорогах возрастает вероятность столкновения с животными, что грозит серьезными последствиями для водителя. Штраф за сбитых братьев наших меньших в 2026 году составляет от 200 до 400 000 рублей. За лося водителя оштрафуют на 80 000, за оленя – на 70 000, за медведя – на 60 000. Наказание за косулю или кабана – 40 000 рублей. В случае оставления места ДТП водителю грозит лишение водительского удостоверения или арест до пятнадцати суток. «Разборка недели» настоятельно рекомендует в случае столкновения с животным вызвать ГАИ. Ущерб от столкновения с диким зверем или птицей покрывается ОСАГО.

Подходит к завершению ресурсный тест «KGM TORRES: 12/1». За один месяц мы проедем 20 000 км, то есть расстояние, которое в среднем проезжает автомобиль в нашей стране. До финиша осталось менее двух тысяч километров. Полет нормальный!

Румынская DACIA готовит к серийному производству среднеразмерный полноприводный универсал STRIKER. Машину с увеличенным дорожным просветом и гибридной силовой установкой презентуют в июне. Ожидается, что STRIKER получит двигатели и трансмиссию от кроссовера BIGSTER. Речь идет о трехцилиндровом бензиновом двигателе в 140 л.с. Выпускать новинку планируют в Турции.

В рамках Гран-при «За рулем» объявлен победитель среди участников розыгрыша. Им стал водитель-экспедитор Андрей Алтынбаев из Ангарска. Главный приз — универсал LADA ISKRA — отправляется в Иркутскую область. Поздравляем!

Уверенное присутствие линейки EXEED EXLANTIX в числе лидеров рынка гибридных автомобилей подчеркивает философию премиального бренда EXEED. Четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES с увеличенным запасом хода воплощает идею минимализма, а полноразмерный кроссовер EXEED EXLANTIX ET предлагает атмосферу бизнес-лаунжа. Интерьер EXEED EXLANTIX – это адаптивное пространство, которое гибко подстраивается под сценарии поездки и потребности пассажиров.

Партнером «Разборки недели» выступает бренд профессиональной автохимии FELIX

Для электромобилей и гибридов FELIX рекомендует антифриз EVOLT. Подобрать антифриз FELIX для вашего авто необходимо на сайте производителя. Скидка 20% по промокоду ZARUL20 на масла и антифризы FELIX – Озон и WB (по ссылкам на сайте).

Реклама |ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», ИНН 5249046147|erid F7NfYUJCUneTVSpacJ8Q