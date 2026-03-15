Ford научил свои машины уезжать от владельцев, которые не платят по кредиту
Компания Ford получила патент на довольно жёсткую систему, которая может самостоятельно вернуть автомобиль дилеру, если владелец перестал вносить платежи по кредиту.
Вся процедура, описанная в документах, начинается с предупреждений. Сначала владельцу приходит уведомление на смартфон, а потом в салоне отключаются некоторые удобства – например, кондиционер или аудиосистема. Идея в том, чтобы мягко подтолкнуть человека к оплате долга. Если это не сработает, автомобиль перейдёт к более навязчивым методам. Во время поездок он начнёт издавать постоянные раздражающие звуки, вроде жужжания или звона.
Когда и звуки не помогают, система может ограничить доступ к машине по расписанию. Скажем, заблокировать запуск двигателя в выходные дни. Ну а финальной стадией, если все предыдущие шаги оказались бесполезны, станет автономный возврат. Дилер сможет дистанционно активировать автопилот и отправить автомобиль по заданному маршруту – либо прямиком в автосалон, либо даже на пункт утилизации. Таким образом компания избежит долгого и дорогого поиска должника и машины.
В Ford подчёркивают, что рассчитывают на сознательность большинства клиентов. По их замыслу, сама угроза таких мер должна побудить человека связаться с дилером и найти выход из ситуации, не доводя дело до крайностей. В общем-то, система создана как инструмент давления, а не как автоматический похититель машин.
