Ford научил свои машины уезжать от владельцев, которые не платят по кредиту

Ford создал систему автономного возврата авто к дилеру при просрочке платежей

Компания Ford получила патент на довольно жёсткую систему, которая может самостоятельно вернуть автомобиль дилеру, если владелец перестал вносить платежи по кредиту.

Вся процедура, описанная в документах, начинается с предупреждений. Сначала владельцу приходит уведомление на смартфон, а потом в салоне отключаются некоторые удобства – например, кондиционер или аудиосистема. Идея в том, чтобы мягко подтолкнуть человека к оплате долга. Если это не сработает, автомобиль перейдёт к более навязчивым методам. Во время поездок он начнёт издавать постоянные раздражающие звуки, вроде жужжания или звона.

Когда и звуки не помогают, система может ограничить доступ к машине по расписанию. Скажем, заблокировать запуск двигателя в выходные дни. Ну а финальной стадией, если все предыдущие шаги оказались бесполезны, станет автономный возврат. Дилер сможет дистанционно активировать автопилот и отправить автомобиль по заданному маршруту – либо прямиком в автосалон, либо даже на пункт утилизации. Таким образом компания избежит долгого и дорогого поиска должника и машины.

В Ford подчёркивают, что рассчитывают на сознательность большинства клиентов. По их замыслу, сама угроза таких мер должна побудить человека связаться с дилером и найти выход из ситуации, не доводя дело до крайностей. В общем-то, система создана как инструмент давления, а не как автоматический похититель машин.