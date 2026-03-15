В России стартовали продажи надежного японского кроссовера дешевле 2 млн рублей

Honda XR-V китайской сборки продаются в России с ценами от 1,9 млн рублей

Кроссовер Honda XR-V китайской сборки теперь можно найти и на российском рынке. Этот компактный купеобразный паркетник, известный у себя на родине как один из самых надёжных, добрался до нас через параллельный импорт. По сути, это тот же Honda Vezel, который собирают на заводе Dongfeng-Honda.

Honda XR-V

Если сравнивать с официально представленными китайскими моделями, его ценник выглядит привлекательнее. Тот же Tenet T4 из Калуги сейчас стартует с 2,04 млн, Changan CS35 Plus – почти с 2,65 млн, а базовая Geely Cityray и вовсе обойдётся минимум в 2,85 млн рублей. На этом фоне предложения по XR-V кажутся более скромными.

Самое доступное предложение нашлось у одной компании из Владивостока: они готовы привезти кроссовер в базовой комплектации Love Edition за 1 917 000 рублей. За эти деньги покупатель получит тканевый салон, простой руль, мультимедийку с сенсорным экраном, кондиционер и четыре USB-порта.

Другие дилеры оценивают машину чуть дороже. Тот же Владивосток просит 2,07 млн за версию с кожей и камерами кругового обзора. В Перми цена начинается от 2,1 млн, в Петербурге и Иркутске – от 2,2 млн, а в Екатеринбурге и Красноярске поставка обойдётся уже в 2,32 и 2,4 миллиона соответственно.

Впрочем, в некоторых городах цифры куда выше. Новосибирские продавцы называют цену в 2,55 млн, тюменские – 2,625 млн, а в Самаре и Оренбурге заявка начинается почти с 2,75 млн рублей.

Интерьер Honda XR-V

Несколько машин уже пригнаны и растаможены. Правда, за возможность получить ключи сразу придётся доплатить. В Москве такой экземпляр стоит около 2,95 млн, в Оренбурге и Ярославле – 3,3 млн, а в Воронеже цена и вовсе достигает 3,38 млн рублей.

Зато эти автомобили, как правило, в топовой комплектации. В список опций входят климат-контроль, адаптивный круиз, светодиодная оптика, панорамная крыша, система кругового обзора и поддержка Apple CarPlay с Android Auto.

С технической точки зрения все версии идентичны. Под капотом – атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 124 лошадиные силы. С ним работает вариатор, а привод исключительно передний.