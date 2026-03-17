Аналитик Целиков: доля китайских автомобилей падает в России

«Автостат»: доля авто китайских марок в РФ в январе-феврале упала до 40%

По итогам первых двух месяцев 2026 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 160,6 тысячи единиц. Из них на долю китайских брендов пришлось 64,2 тысячи машин, что соответствует 40% рынка. Для сравнения: в прошлом году этот показатель находился на уровне 51,7%.

Как пояснил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, основным фактором снижения стал запуск производства китайских моделей под российскими брендами. Наиболее заметно долю у лидера – Chery – забрал бренд Tenet.

Статистика демонстрирует значительный региональный разброс: от минимальных 15% в Калмыкии до максимальных 62% в Калининградской области. В столичных регионах популярность машин из КНР выше общероссийской: в Москве их доля достигла 49%, а в Московской области – 52%. Санкт-Петербург также показывает результат выше половины (51,4%).

Лидером по приверженности китайским авто стал Северо-Западный федеральный округ (49,5%). Далее следуют ЦФО (45,2%), СФО (42,6%) и ЮФО (38,9%). Самые низкие показатели зафиксированы в СКФО (29,8%) и регионах «Прочие» (30%).

Минимальные доли зафиксированы в трех регионах: Калмыкии (15%), Ингушетии (17%) и Камчатском крае (18%). При этом, если в первых двух случаях китайские бренды уступают место отечественным автомобилям, то на Камчатке и прилегающих территориях основную конкуренцию им составляют японские марки.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.