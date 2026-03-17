При каких условиях россияне готовы продать свой автомобиль: итоги опроса

Fit Service: каждый третий автомобилист ни за что не продаст свою машину

Специалисты международной сети автосервисов Fit Service выяснили, при каких обстоятельствах владельцы машин в РФ готовы отказаться от личного транспорта. В опросе, проведенном в марте 2026 года, приняли участие более трех тысяч человек.

Данные исследования показывают высокую приверженность россиян личному транспорту. Лишь 10% водителей задумаются о продаже авто, если расходы на его содержание вырастут более чем наполовину. Для 5% критическим порогом станет увеличение трат на 25–50%.

Примечательно, что 14% респондентов готовы расстаться с машиной не из-за цен, а в случае потери работы или серьезных финансовых трудностей. Альтернативные способы передвижения (общественный транспорт, каршеринг) остаются непопулярными: только 5% опрошенных рассмотрят отказ от авто при условии создания идеальной инфраструктуры.

Особую категорию составляют принципиальные автомобилисты. 28% участников заявили, что не откажутся от машины ни при каких обстоятельствах. Еще 37% воспринимают автомобиль как неотъемлемую часть жизни и готовы лишиться его лишь в случае серьезных форс-мажоров.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова прокомментировала результаты: «Для большинства российских водителей автомобиль давно стал синонимом личной свободы и привычного уклада. Даже при росте стоимости владения люди будут скорее оптимизировать расходы – менять манеру езды, тщательнее выбирать сервис и запчасти, чем полностью отказываться от машины».

