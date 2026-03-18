В линейке Evolute стало на одну модель меньше
Российский кроссовер Azimut готов к строгому экологическому стандарту
Российский кроссовер Azimut готов к строгому экологическому стандарту

АВТОВАЗ: двигатели Lada Azimut подтвердили соответствие экостандарту Евро-6

Новый кроссовер Lada Azimut успешно прошел сертификацию по нормам Евро-6, что делает его одной из самых экологичных моделей в линейке автогиганта.

Чтобы доказать соответствие строгим международным нормам, инженерам АВТОВАЗа пришлось устроить для автомобиля жесткое климатическое испытание. В недрах научно-технического центра машину проверяли на специальном динамометрическом стенде, который в точности имитирует реальную дорогу, но при этом все происходит на одном месте.

Важная часть испытаний проходила в климатической камере: специалисты доводили температуру до минус 30 градусов, а затем поднимали ее до 30-градусной жары, чтобы проследить за поведением выхлопных газов. За тем, что вылетает из выхлопной трубы, следит сложнейшая газоаналитическая аппаратура, способная уловить даже мельчайшие частицы сажи.

Под капотом Lada Azimut прописались хорошо знакомые, но серьезно доработанные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра. Работать они будут в паре как с механикой, так и с автоматом.

Azimut станет уже второй моделью марки, которая перешагнула планку действующих в России экологических требований. Ранее сертификат Евро-6 получила новая Iskra.

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
18.03.2026 
