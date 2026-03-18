Причины, по которым банки отказывают 80% россиян в займах на машину

Эксперты: шансы на одобрение автокредита повысит большой первоначальный взнос

Из-за жестких требований банков и политики Центробанка получить кредит на автомобиль сегодня может лишь один из пяти претендентов.

Главная причина – ссуду дадут лишь тем, кто зарабатывает вдвое больше ежемесячного платежа, а таких в стране, по статистике, лишь около 40%.

Эксперты поясняют: средний чек по автокредиту сегодня перевалил за полтора миллиона рублей. При текущей ставке в 21,5% годовых отдавать банку ежемесячно приходится более 37 тысяч рублей.

Таким образом, чтобы банк не сомневался в вашей платежеспособности, официальный доход должен быть как минимум 74 тысячи. Однако, по данным Росстата, почти две трети населения получают меньше 60 тысяч, а медианная зарплата в стране лишь немного превышает 65 тысяч. Таким образом, большая часть россиян автоматически выпадает из списка кандидатов.

Финансовые организации идут на такие меры вынужденно: регулятор требует не наращивать «пузырь» и не раздавать деньги закредитованным клиентам. Ситуацию усугубляет и рост цен: автомобили прибавили в стоимости до 80% за три года из-за ослабления рубля, ухода западных марок и повышения утильсбора. Последний, к слову, будет только расти до 2030 года, делая машины еще недоступнее.

И все же эксперты советуют потенциальным покупателям не отчаиваться. Шансы на одобрение повысит большой первоначальный взнос (хотя бы треть стоимости), привлечение созаемщика с хорошей зарплатой или увеличение срока кредита, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. Также стоит обратить внимание на госпрограммы льготного кредитования и, возможно, пока присмотреться к рынку подержанных авто – в ближайшие пару лет легкой жизни на авторынке эксперты не обещают.