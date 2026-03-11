Налоговая служба разъяснила, когда не нужно платить налог с выгодного кредита

ФНС: платить налог на доходы (НДФЛ) с льготного кредита нужно далеко не всегда

ФНС России выпустила разъяснение, чтобы развеять слухи, которые распространяются в последнее время.

Платить налог на доходы (НДФЛ) с льготного кредита нужно далеко не всегда. Налог берется только в том случае, если вы сэкономили на процентах, получив займ от своего начальника или компании, которая с вами связана.

Чтобы было понятнее, налоговики объяснили на примерах.

Ситуация 1 (налога нет). Человек пришел в автосалон и оформил беспроцентный кредит в банке (факторинг), с которым сотрудничает магазин. Так как покупатель не работает в этом банке, никакого налога на «экономию» платить не нужно.

Ситуация 2 (налог есть). А вот если бы этот же покупатель был сотрудником этого банка и взял льготный кредит по месту работы, тогда налог бы возник.

Главный вывод ФНС: если между вами и банком (или другой организацией, выдавшей кредит) нет трудовых или партнерских связей (так называемой «взаимозависимости»), то материальная выгода не считается доходом, и платить 35% в бюджет не требуется. На что вы берете кредит – неважно.

Эксперт Алексей Иванов пояснил механизм подробнее. По закону (статья 212 НК РФ), материальная выгода – это экономия, если ставка по кредиту меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ. Налог берется именно с этой разницы в процентах, а не со всей суммы кредита. Ставка налога для таких случаев – 35%.

С 2024 года правило действует в полную силу. Эксперт подчеркнул, что сейчас налог нужно платить, только если выполняется одно из условий:

кредитор – ваш работодатель;

кредитор – «взаимозависимое» лицо (например, родственник или фирма, которой вы владеете).

Тогда экономия на процентах по сути является скрытой премией или материальной помощью.