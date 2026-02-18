#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РФ могут начать официально продавать рестайлинговый белорусский кроссовер
18 февраля
В РФ могут начать официально продавать рестайлинговый белорусский кроссовер
Belgee сообщил о возможном появлении в России...
Китайский IT-гигант запатентовал в России новые товарные знаки
18 февраля
Китайский IT-гигант запатентовал в России новые товарные знаки
Huawei зарегистрировал в Роспатенте товарные...
Статистика показала, как меняется подход к покупке автомобиля
18 февраля
Статистика показала, как меняется подход к покупке автомобиля
Россияне все чаще оплачивают новые машины с...

Роскошь заставят раскошелиться: в Госдуме предложили новый налог на имущество

«Справедливая Россия» готовит законопроект о налоге на покупку дорогих машин

В российском парламенте готовится законопроект, который может существенно изменить правила владения предметами роскоши.

Рекомендуем
У марки BMW появился премиальный суббренд — вот что известно

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым намерена внести на рассмотрение нижней палаты инициативу о введении разового сбора для покупателей элитного транспорта. Речь идет не только об автомобилях, но и о дорогостоящих яхтах, катерах и даже авиационной технике.

Согласно тексту документа, приобрести машину стоимостью выше 20 млн рублей теперь станет сложнее: налог предлагают взимать еще до того, как новый владелец сможет поставить ее на учет. Авторы законопроекта настаивают на том, что без подтверждения уплаты налога регистрационные действия будут попросту невозможны.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Известно, какую сумму готовы потратить покупатели на машину с пробегом

Аналогичное правило коснется владельцев яхт и самолетов, чья цена превышает 50 млн рублей – для них платеж станет обязательным в течение месяца после покупки.

Размер выплаты будет зависеть от ценника: чем дороже «игрушка», тем выше процент. Ставка налога может составить от 1% до 4% от стоимости приобретения.

По задумке парламентариев, эти средства станут подспорьем для региональных и местных бюджетов. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что мера не только пополнит казну, но и создаст для состоятельных граждан стимул пересмотреть свои аппетиты в сторону менее расточительного потребления.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 23
18.02.2026 
Фото:Zuma\TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0