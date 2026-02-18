Роскошь заставят раскошелиться: в Госдуме предложили новый налог на имущество

«Справедливая Россия» готовит законопроект о налоге на покупку дорогих машин

В российском парламенте готовится законопроект, который может существенно изменить правила владения предметами роскоши.

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым намерена внести на рассмотрение нижней палаты инициативу о введении разового сбора для покупателей элитного транспорта. Речь идет не только об автомобилях, но и о дорогостоящих яхтах, катерах и даже авиационной технике.

Согласно тексту документа, приобрести машину стоимостью выше 20 млн рублей теперь станет сложнее: налог предлагают взимать еще до того, как новый владелец сможет поставить ее на учет. Авторы законопроекта настаивают на том, что без подтверждения уплаты налога регистрационные действия будут попросту невозможны.

Аналогичное правило коснется владельцев яхт и самолетов, чья цена превышает 50 млн рублей – для них платеж станет обязательным в течение месяца после покупки.

Размер выплаты будет зависеть от ценника: чем дороже «игрушка», тем выше процент. Ставка налога может составить от 1% до 4% от стоимости приобретения.

По задумке парламентариев, эти средства станут подспорьем для региональных и местных бюджетов. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что мера не только пополнит казну, но и создаст для состоятельных граждан стимул пересмотреть свои аппетиты в сторону менее расточительного потребления.

