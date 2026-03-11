Беспроблемная «японка» по цене Лады Гранты — современная, стильная и выносливая

Эксперт Виноградов считает, что Honda Fit с пробегом — очень надежная машина

Лада Гранта сегодня – одна из самых доступных моделей на рынке, и альтернативу ей можно найти разве что среди автомобилей с пробегом.

Причем среди японских более свежие автомобили будут с правым рулем, такие машины снова набирают популярность не только за Уралом, но и в европейской части России.

Автор советует присмотреться к Honda Fit третьего поколения.

Honda Fit

Мнение эксперта

Александр Виноградов , «За рулем»:

– Honda Fit будет 2017-2018 годов выпуска. Как и в случае с Тойотой, на рынке есть и гибриды (1,5 литра, 110 л.с.), и машины с атмосферным бензиновым мотором 1.3 мощностью 100 л.с.

Коробка передач – только вариатор. Как и у Тойоты, с надежностью полный порядок. Ликвидность чуть хуже, но Honda Fit едет интереснее.

Honda Fit

Всего в подборке автора пять моделей, которые стоят сегодня как новая Лада Гранта. Причем все машины относительно свежие. Подробнее об этом здесь.