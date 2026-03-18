Стоимость роскошного минивэна от Great Wall для РФ изменилась: сколько он стоит

Топ-версия минивэна Wey 80 2026 года подорожала в России на 200 тысяч рублей

Премиальный суббренд Great Wall обновил ценовое предложение на свой флагманский гибридный минивэн Wey 80. На российском рынке появилась комплектация Премиум Лаундж 2026 модельного года, стоимость которой выросла на 200 000 рублей по сравнению с версией 2025 года.

Новые цены на Wey 80

Премиум (2024 г. в.): 6 899 000 рублей

Премиум (2025 г. в.): 7 199 000 рублей

Премиум Лаундж (2024 г. в.): 7 999 000 рублей

Премиум Лаундж (2025 г. в.): 8 599 000 рублей

Премиум Лаундж (2026 г. в.): 8 799 000 рублей

Чем отличается топ-версия

Исполнение Премиум Лаундж – это шестиместный вариант с удлиненной на 190 мм колесной базой (3275 мм). Главная фишка – два «капитанских» кресла второго ряда с электроприводом (10 направлений), массажем (6 режимов), подогревом, вентиляцией и откидными столиками.

Список оборудования также включает панорамную крышу с люком и подсветкой «звездное небо» (869 светодиодов), премиальную аудиосистему с 20 динамиками, 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, проекцию на лобовое стекло (15 дюймов), систему ароматизации с 16 вариантами запахов.

Под капотом у минивэна гибридная установка (PHEV) суммарной мощностью 487 л. с. (1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя). Крутящий момент достигает 762 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Заявленный средний расход топлива – 6,5-6,7 л/100 км.

Запас хода на чистом электричестве для версии Премиум Лаундж составляет 183 км (батарея 44,28 кВт·ч), а общий запас хода достигает 800 км.

