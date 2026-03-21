Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года

Гоночный мотоцикл Suziki RGB500 MK8 Racer 1983 года продают за 15 тысяч долларов

На американском онлайн-аукционе Bring a Trailer продается заводской гоночный мотоцикл Suzuki RGB500 1983 года.

Двухколесный болид предназначался для частных команд, заявлявшихся в мотоциклетный Grand Prix по классу 500 куб.см. Представленный экземпляр – самая последняя версия модели, на протяжении почти десяти лет пользовавшаяся успехом на мировой мотоспортивной арене. В арсенале – четырехдроссельный четырехтактник с жидкостным охлаждением и с магниевым картером. Точную мощность движка, похоже, никто не знает. Как и пробег, ведь у этого снаряда нет одометра.

Сообщается, что двигатель был обработан консервантом при предыдущем владельце и не запускался продавцом. Движок вкинут в дуплексную стальную раму, соединен с 6-ступенчатой коробкой передач кассетного типа (привод – цепной) и накрыт корпусом из стекловолокна.

Подвеска – «антинырковая» вилка и однорычажная задняя подвеска с плавающим моноамортизатором. Колеса – 18" магниевые диски и гоночные слики Dunlop Racing KR108 (состояние у них, правда, уставшее). Байк выкрашен в белый и синий цвета с желтыми и красными акцентами – выглядит очень стильно.

На момент публикации заметки цена составляет 18 тысяч долларов, но во время, когда вы это читаете, аукцион уже завершен. Никаких документов на этот чисто гоночный снаряд нет, только ДКП... Как думаете, что с ним делать, если не поставить в музей?