Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года
21 марта
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года
Гоночный мотоцикл Suziki RGB500 MK8 Racer 1983...
BMW M3 Touring 24H
21 марта
Несуществующую машину из первоапрельской шутки воплотили в реальность
BMW выпустила гоночный универсал M3 Touring 24H...
Интерьер Voyah Taishan Black Warrior
21 марта
Voyah представил самую технологичную версию своего флагманского внедорожника
Voyah Taishan Black Warrior с системой Huawei...

Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года

Гоночный мотоцикл Suziki RGB500 MK8 Racer 1983 года продают за 15 тысяч долларов

На американском онлайн-аукционе Bring a Trailer продается заводской гоночный мотоцикл Suzuki RGB500 1983 года.

Рекомендуем
К началу мотосезона: в РФ официально привезут две крутые модели

Двухколесный болид предназначался для частных команд, заявлявшихся в мотоциклетный Grand Prix по классу 500 куб.см. Представленный экземпляр – самая последняя версия модели, на протяжении почти десяти лет пользовавшаяся успехом на мировой мотоспортивной арене. В арсенале – четырехдроссельный четырехтактник с жидкостным охлаждением и с магниевым картером. Точную мощность движка, похоже, никто не знает. Как и пробег, ведь у этого снаряда нет одометра.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года

Сообщается, что двигатель был обработан консервантом при предыдущем владельце и не запускался продавцом. Движок вкинут в дуплексную стальную раму, соединен с 6-ступенчатой коробкой передач кассетного типа (привод – цепной) и накрыт корпусом из стекловолокна.

Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года

Подвеска – «антинырковая» вилка и однорычажная задняя подвеска с плавающим моноамортизатором. Колеса – 18" магниевые диски и гоночные слики Dunlop Racing KR108 (состояние у них, правда, уставшее). Байк выкрашен в белый и синий цвета с желтыми и красными акцентами – выглядит очень стильно.

Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года

На момент публикации заметки цена составляет 18 тысяч долларов, но во время, когда вы это читаете, аукцион уже завершен. Никаких документов на этот чисто гоночный снаряд нет, только ДКП... Как думаете, что с ним делать, если не поставить в музей?

Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612349
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612345
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612348
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612351
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612347
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612346
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года — фото 1612350

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Bring a Trailer
Иннокентий Кишкурно
21.03.2026 
