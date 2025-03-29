На продажу выставлен скоростной катер в стиле Porsche

В США на торги выставили редчайшую «лодку Porsche» — спортивный катер 168 Boss

Четырехместный спортивный катер Craig Craft 168 Boss выставлен на продажу на североамериканском акукционе Bring A Trailer. Эта плавучая бестия прославилась тем, что ее стиль довольно точно копирует Porsche 911 поколения 993, да и в движении катер демонстрирует схожий норов.

Правда, в движение ее приводит силовой агрегат другого известного бренда – это 4,3-литровый V6 General Motors, причем это не винтовой лодочный мотор, а водометный, что еще раз намекает на спортивный характер судна. И это не случайно: модель 168 Boss как раз была попыткой перенести управляемость и стиль Porsche 911 на воду.

Многие детали действительно довольно точно копируют Порше, но на самом деле это не строго «девятьсот одиннадцатый», а некая сборная солянка, рождающая удивительно гармоничный образ: очень характерные круглые фары, функциональные воздухозаборники (они реально охлаждают мотор) и задние фонари, на вид которых, вероятно, повлиял концепт Porsche Boxster 1993 года...

Этот катер разработал судостроитель Крейг Крафт в середине 1990-х. После запуска проекта ему удалось найти всего пятерых покупателей в США – игрушка оказалась весьма дорогой. В продаже эти катера продержались всего около года, зато теперь «лодки Porsche» имеют статус культовых и являются редчайшими жемчужинами в частных коллекциях.

В последний раз, когда один из них появлялся на том же американском аукционе редких транспортных средств Bring A Trailer, итоговая цена составила 39 000 долларов. А прайс на тот экземпляр, что выложен на сайте аукциона сейчас, на момент появления публикаций в североамериканских СМИ перевалил за 7 тысяч долларов, но сейчас он уже гораздо выше... Торги заканчиваются в воскресенье – повезет же кому-то!

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Источник: Jalopnik