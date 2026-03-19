Телефон за рулем — накажут, даже если с телефоном не вы?

Автомобилистка из Владивостока пожаловалась штраф за телефон из-за прохожего

В соцсетях обсуждают инцидент во Владивостоке: женщина, проехавшая на кроссовере под недавно установленной камерой, «попала» на штраф за телефон за рулем, хотя никакого телефона у нее в руке не было, это подтверждают снимки с камер.

Как не попасть на штраф «за ремень»: 5 подсказок

Источник со ссылкой на Telegram-канал «Город В | Владивосток» отмечает, что телефон на фотографиях есть у прохожего, идущего по обочине трассы – и якобы именно это стало камнем преткновения. Сообщается, что женщина поначалу оплатила штраф 1500 рублей, не дождавшись загрузки приложенных к постановлению фотографий – а когда разглядела снимки, сделала вывод, что система ошибочно «приписала» телефон в руке ей, и решила обжаловать штраф.

Пока неясно, будет ли пересмотр постановления, но источник предполагает, что дело может оказаться гораздо проще: никакой привязки к телефону в данном случае нет, речь про непристегнутый ремень, наказание за который тоже составляет 1500 рублей.

Источник:  vladivostok1.ru
Иннокентий Кишкурно
Фото:Город В | Владивосток, mos.ru
19.03.2026 
