Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто

Автокриминалист Шелков назвал три признака такси при покупке машины с пробегом

При выборе машины на вторичном рынке есть риск приобрести автомобиль, который ранее использовался в такси .

О том, как распознать такую машину, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По словам специалиста, таксомоторные компании в эконом- и комфорт-классах часто эксплуатируют машины, восстановленные после серьезных аварий. Их покупают дешевле рыночной цены, а затем экономят на всем, что сказывается на состоянии и безопасности.

Три главных признака «таксишного» прошлого

Проверка по официальному реестру. Самый надежный и простой способ – найти госномер автомобиля в открытой базе Реестра легковых такси. Если машина там числится или числилась ранее – сомнений нет.

Владелец – юридическое лицо и отсутствие истории. Настораживающий сигнал – если продавцом выступает компания, а не частник. Особенно если у машины при этом напрочь отсутствует сервисная книжка с отметками о прохождении дилерского техобслуживания. Для такси это обычная практика – делать ремонт где попало и не заботиться о документах.

Подозрительно ровный пробег (для премиум-авто). В дорогих машинах недобросовестные владельцы могут использовать специальные устройства – так называемые «стоп-фильтры». Они блокируют счетчик, и пробег просто не накручивается, сколько бы машина ни ездила. Выявить такое вмешательство можно только при углубленной компьютерной диагностике.

Шелков предупреждает: в машинах из такси велика вероятность отсутствия подушек безопасности (их могли не ставить после восстановления), использования дешевых неоригинальных запчастей и расходников, а также увеличенных интервалов между заменами масла и фильтров – все ради тотальной экономии.

