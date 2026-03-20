Экспорт автомобилей из Японии в Россию резко вырос
Япония увеличила экспорт автомобилей в Россию на 42% в феврале
Япония в феврале нарастила экспорт легковых машин в Россию на 42% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Именно автомобили и автокомпоненты остаются главной статьей японского экспорта в нашу страну – в феврале их доля достигла 67,9%.
Эксперты связывают рост с расширением альтернативных каналов поставок и устойчивыми предпочтениями российских покупателей. Спрос на Toyota, Nissan и Honda остается стабильным, особенно в городах Дальнего Востока.
Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».
Источник: Прайм
Фото:AP/TASS
20.03.2026
