#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 марта
Сергей Петров: выбор первой машины должен...
«Сигнал вежливости» или «парковка на ощупь». Как не попасть впросак за рубежом
10 лет тюрьмы за корову и «притирка» бамперов:...
«Сигнал вежливости» или «парковка на ощупь». Как не попасть впросак за рубежом

10 лет тюрьмы за корову и «притирка» бамперов: названы шокирующие автотрадиции

Если в России моргание фарами означает «проезжай», то в Таиланде такой жест – сигнал к немедленной схватке за приоритет: кто первый моргнул, тот и поехал, а более крупный автомобиль здесь всегда прав.

Представление о дисциплине за рулем кардинально меняется у границ государств. В Индии водители сигналят перед каждым поворотом не от избытка эмоций, а ради спасения жизни: звуковой сигнал служит оберегом от столкновений с крутыми поворотами, лавиной курьеров и, что самое страшное, со священными коровами, удар по которым грозит тюремным сроком.

В Европе правила игры иные, но не менее экзотичные. В Париже парковка превращается в контактный вид спорта: местные жители «притирают» бамперы соседних машин до характерного стука, считая царапины неизбежной частью городской жизни.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А в Италии дорожная разметка, включая двойную сплошную, зачастую носит декоративный характер: здесь правят бал темперамент, отсутствие инстинкта самосохранения у водителей мопедов и железный принцип «твори что хочешь, но не мешай другим».

А в Бразилии пешеходный переход не гарантирует безопасности, а светофоры могут иметь до двенадцати оттенков цветов. Помимо стандартных красного, желтого и зеленого сигналов еще и окошки с различными оттенками этих цветов. Такое необычное решение призвано повысить бдительность водителей на дороге.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / jcomp
Количество просмотров 19
20.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0