«Сигнал вежливости» или «парковка на ощупь». Как не попасть впросак за рубежом

10 лет тюрьмы за корову и «притирка» бамперов: названы шокирующие автотрадиции

Если в России моргание фарами означает «проезжай», то в Таиланде такой жест – сигнал к немедленной схватке за приоритет: кто первый моргнул, тот и поехал, а более крупный автомобиль здесь всегда прав.

Представление о дисциплине за рулем кардинально меняется у границ государств. В Индии водители сигналят перед каждым поворотом не от избытка эмоций, а ради спасения жизни: звуковой сигнал служит оберегом от столкновений с крутыми поворотами, лавиной курьеров и, что самое страшное, со священными коровами, удар по которым грозит тюремным сроком.

В Европе правила игры иные, но не менее экзотичные. В Париже парковка превращается в контактный вид спорта: местные жители «притирают» бамперы соседних машин до характерного стука, считая царапины неизбежной частью городской жизни.

А в Италии дорожная разметка, включая двойную сплошную, зачастую носит декоративный характер: здесь правят бал темперамент, отсутствие инстинкта самосохранения у водителей мопедов и железный принцип «твори что хочешь, но не мешай другим».

А в Бразилии пешеходный переход не гарантирует безопасности, а светофоры могут иметь до двенадцати оттенков цветов. Помимо стандартных красного, желтого и зеленого сигналов еще и окошки с различными оттенками этих цветов. Такое необычное решение призвано повысить бдительность водителей на дороге.