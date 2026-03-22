ЦБ снова понизил ставку: что будет с авторынком

Эксперт Кочуров: авторынок начнет восстанавливаться при ключевой ставке 10-12%

Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Участники авторынка и эксперты оценили влияние этого решения на автомобильные продажи.

Директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко отметила, что снижение ставки демонстрирует, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции начинают приносить плоды. По ее словам, ЦБ сигнализирует о готовности повышать доступность кредитов как для потребителей, так и для бизнеса.

В «Рольфе» ожидают, что дальнейшие шаги регулятора будут способствовать смягчению кредитной политики, что позитивно скажется на авторынке и экономике в целом. Для покупателей это означает расширение возможностей использования заемных средств. Вместе с тем Бойко подчеркнула, что текущий уровень ставки все еще высок, чтобы стать мощным катализатором роста рынка. При этом доля сделок с привлечением кредитов остается стабильно высокой во многом благодаря программам субсидированного автокредитования.

Финансовый директор ГК «Интерлизинг» Евгений Кочуров добавил, что бизнес рассчитывает на дальнейшее поэтапное снижение ключевой ставки в течение 2026 года. Базовый сценарий – шаги по 0,5 процентного пункта на каждом заседании, что может вывести ставку на уровень 12–13% к концу года. Однако темпы будут зависеть от инфляции, внешнеэкономической конъюнктуры и устойчивости рубля.

По мнению Кочурова, для заметного оживления авторынка и бизнеса ставка должна опуститься до 10–12%. Только тогда финансирование станет по-настоящему доступным для физлиц и компаний, что увеличит спрос на лизинг и автокредиты и простимулирует обновление парков.

