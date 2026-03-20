«Не жалко поцарапать»: главные правила выбора первого автомобиля
Перед покупкой первой машины стоит забыть о внешнем виде и даже о бюджете – водителю необходимо четко понимать, для каких целей и в каких условиях она будет использоваться.
Иначе, предупреждает независимый эксперт Сергей Петров, покупка принесет лишь разочарование.
В беседе с Pravda.Ru специалист пояснил, что выбор начинается с подсчета пассажиров и оценки дорожных реалий. Городскому жителю зачастую не нужен полный привод, а вот для семьи с детьми или для поездок за город тип кузова и дорожный просвет становятся решающими факторами. Климат также диктует свои условия: жителям северных регионов необходим «зимний пакет» с подогревом стекол и сидений, тогда как на юге эти опции излишни.
Кроме того, Петров посоветовал новичкам не гнаться за престижем. По его словам, на этапе становления навыков вождения лучше выбрать более простой и доступный автомобиль, которого не жалко случайно повредить. Это поможет снизить стресс за рулем и спокойно набраться опыта, чтобы в будущем пересесть в машину дороже и сложнее.
