«Не жалко поцарапать»: главные правила выбора первого автомобиля
Сергей Петров: выбор первой машины должен...
«Сигнал вежливости» или «парковка на ощупь». Как не попасть впросак за рубежом
20 марта
«Сигнал вежливости» или «парковка на ощупь». Как не попасть впросак за рубежом
10 лет тюрьмы за корову и «притирка» бамперов:...
Какие шины стоят своих денег?
20 марта
Какие шины стоят своих денег?
Эксперты «За рулем» назвали самые выгодные для...

«Не жалко поцарапать»: главные правила выбора первого автомобиля

Сергей Петров: выбор первой машины должен строиться на понимании целей

Перед покупкой первой машины стоит забыть о внешнем виде и даже о бюджете – водителю необходимо четко понимать, для каких целей и в каких условиях она будет использоваться.

Большой китайский кроссовер (а по сути шведский): как едет? Сколько стоит?

Иначе, предупреждает независимый эксперт Сергей Петров, покупка принесет лишь разочарование.

В беседе с Pravda.Ru специалист пояснил, что выбор начинается с подсчета пассажиров и оценки дорожных реалий. Городскому жителю зачастую не нужен полный привод, а вот для семьи с детьми или для поездок за город тип кузова и дорожный просвет становятся решающими факторами. Климат также диктует свои условия: жителям северных регионов необходим «зимний пакет» с подогревом стекол и сидений, тогда как на юге эти опции излишни.

Россияне стали чаще диагностировать машины на сервисе

Кроме того, Петров посоветовал новичкам не гнаться за престижем. По его словам, на этапе становления навыков вождения лучше выбрать более простой и доступный автомобиль, которого не жалко случайно повредить. Это поможет снизить стресс за рулем и спокойно набраться опыта, чтобы в будущем пересесть в машину дороже и сложнее.

Алексеева Елена
Количество просмотров 15
20.03.2026 
