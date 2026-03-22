Что нужно проверить в автомобиле после зимы? Перечислены самые важные моменты
Зимний период – это серьезное испытание для любого автомобиля.
Реагенты, долгие прогревы и простаивание автомобиля – эти особенности негативно влияют на его техническое состояние. С наступлением весны машина эксплуатируется активнее, поэтому важно подготовить ее к этому.
Эксперт Дмитрий Матвеев перечислил аспекты, по которым необходимо проверить автомобиль после зимы, чтобы обеспечить его дальнейшую беспроблемную и приятную эксплуатацию.
Комментарий эксперта
Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом):
– После зимнего периода в автомобиле могут проявиться проблемы, большую часть из которых не сразу заметит даже опытный мастер. Резкие скачки температур, влажность, воздействие реагентов, а также время, когда авто простаивало – всё это оказывает серьезное давление на техсостояние машины. Поэтому диагностика в начале весны не рекомендована, а обязательна для стабильной работы ТС.
Влага и химикаты из грязи могут вызвать коррозию металлических деталей двигателя. Во избежание этого, их нужно сразу же после конца зимы хорошенько вычистить. Проникновение грязи в систему впуска приведёт к ухудшению работы двигателя, снижению мощности и увеличению расхода топлива.
Накопление грязи в фильтрах снизит поток масла, а это повлечет перегрев двигателя. Последнее также могут спровоцировать забитые грязью радиаторы и другие элементы системы охлаждения.
Если грязь окажется внутри свечей зажигания или катушек – это вызовет сбои в зажигании.
Обязательно проверьте состояние тормозной системы. Частые резкие торможения на обледенелых дорогах приводят к быстрому износу механизмов. Морозы ослабляют эластичность резиновых уплотнителей, и это чревато утечками тормозной жидкости. Талый снег, перемешанный с реагентами и грязью, разрушительно действует на тормозные диски и колодки.
Смените все фильтры – воздушный, масляный и салонный – зимой они быстро забиваются.
Проверьте уровень заряда аккумулятора и состояние клемм — на них часто образуется оксидная пленка, её нужно удалить и обработать клеммы защитной смазкой. Зимой аккумуляторы теряют емкость, поскольку автомобиль используется реже, да и поездки часто бывают короткими.
Удостоверьтесь, что подвеска и рулевое управление исправны - зимой они страдают от реагентов и плохих участков дорог.
Из-за того, что реагенты и грязь глубоко проникают повсюду, тщательно вымойте авто, в особенности днище, а после проведите антикоррозийную обработку, чтобы предотвратить распространение ржавчины, даже малейшие сколы сразу же замажьте краской.
Замена моторного масла нужна даже если пробег пока не требует этого, поскольку:
- резкие скачки температуры весной влияют на вязкость масла;
- за зимний период масло окисляется, загрязняется частицами и накапливает влагу.
