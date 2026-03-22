Новый кроссовер Toyota за полтора миллиона рублей начали продавать в России

Toyota Yaris Cross появился в продаже в России с ценами от 1,34 млн рублей

На российском рынке через частных импортёров с Дальнего Востока начали предлагать компактный Toyota Yaris Cross. Машину привозят из Японии в праворульном исполнении, и самая доступная цена на классифайдах начинается от 1,34 млн рублей.

На этом фоне официальные конкуренты выглядят куда дороже. К примеру, белорусский Belgee X50, который скоро обновится до версии X50+, стоит от 2,48 млн. Кроссовер Tenet T4, который собирают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, оценивается минимум в 2,04 млн рублей.

Самое выгодное предложение на Yaris Cross – под заказ во Владивостоке. За 1,34 млн рублей предлагают комплектацию Z. В неё входят климат-контроль, мультируль, электронный «ручник» с функцией AutoHold, сиденья с подогревом спереди, а также мультимедийка с навигатором и камерой заднего вида.

Другие дилеры из того же региона просят уже от 1,4 до 1,45 млн рублей. А за 2,399 млн во Владивостоке можно сразу купить автомобиль в наличии – золотистого цвета, с оплаченным утильсбором. Эта машина оснащена продвинутыми системами безопасности ADAS с датчиками по периметру и имеет богатую комплектацию.

В Благовещенске за 2,39 млн рублей продают «спортивную» версию GR Sport. Она отличается более жёсткой подвеской, спортивными бамперами, красными тормозными суппортами и диффузором сзади. В салоне – кожаная отделка сидений с улучшенной боковой поддержкой и алюминиевые накладки на педали.

В Уссурийске кроссовер можно заказать примерно за 2,178 млн рублей. В Хабаровске же за 2,78 млн предлагают гибридную модификацию. Её силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор и вариатор e-CVT, что, по заявлению, даёт расход всего 3-5 литров на сотню.

Все остальные предложения, включая самый дорогой вариант из подмосковных Мытищ за 2,8 млн рублей, – это версии с атмосферным бензиновым двигателем на 1,5 литра. Его мощность составляет 120 лошадиных сил, в паре с ним работает вариатор Direct Shift, а привод – передний.

По сути, Yaris Cross создан на той же платформе TNGA-B, что и знакомый хэтчбек Yaris. Габариты кроссовера – 4180 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1565 мм в высоту. Колёсная база равна 2560 мм, что всего на полсантиметра больше, чем у хэтчбека.