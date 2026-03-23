#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 300
23 марта
Раскрыты новые цены на популярные внедорожники Tank в России
В России марка Tank обновила прайс-листы на...
Пикап от Genesis
23 марта
Genesis готовит люксовый пикап: конкурент Rivian и GMC Sierra
Genesis выпустит первый в своей истории пикап к...
Видеорегистратор INTEGO Kite 2 FHD
23 марта
Надежный помощник на дороге: представлен новый видеорегистратор с GPS-информером
Опубликован обзор видеорегистратора INTEGO Kite...

В России установлен рекорд по продаже машин

Аналитик Целиков: Продажи автомобилей в России выросли на 27,2%

По итогам 12-й недели 2026 года российский авторынок продемонстрировал самую высокую динамику с начала года. Как сообщил в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, рост зафиксирован сразу в нескольких сегментах.

Рекомендуем
Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

Легковые автомобили

За минувшую неделю на учет было поставлено около 24 тыс. новых легковых машин. Это на 17,5% больше, чем неделей ранее, и стало абсолютным недельным рекордом в текущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост составил 27,2%.

Сегмент LCV

Рынок легких коммерческих автомобилей также показал лучший результат с начала года. Объем реализации превысил 1,4 тыс. единиц, что на 14,5% выше показателей предыдущей недели. Отставание от уровня прошлого года сократилось до символических 3,4%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Грузовая техника

В сегменте грузовых автомобилей продажи вновь преодолели отметку в 1 тыс. единиц, прибавив 13,5% относительно предыдущей семидневки. Отрицательная динамика к 2025 году сохраняется на уровне 13,7%.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 10
23.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0