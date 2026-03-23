В России установлен рекорд по продаже машин

Аналитик Целиков: Продажи автомобилей в России выросли на 27,2%

По итогам 12-й недели 2026 года российский авторынок продемонстрировал самую высокую динамику с начала года. Как сообщил в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, рост зафиксирован сразу в нескольких сегментах.

Легковые автомобили

За минувшую неделю на учет было поставлено около 24 тыс. новых легковых машин. Это на 17,5% больше, чем неделей ранее, и стало абсолютным недельным рекордом в текущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост составил 27,2%.

Сегмент LCV

Рынок легких коммерческих автомобилей также показал лучший результат с начала года. Объем реализации превысил 1,4 тыс. единиц, что на 14,5% выше показателей предыдущей недели. Отставание от уровня прошлого года сократилось до символических 3,4%.

Грузовая техника

В сегменте грузовых автомобилей продажи вновь преодолели отметку в 1 тыс. единиц, прибавив 13,5% относительно предыдущей семидневки. Отрицательная динамика к 2025 году сохраняется на уровне 13,7%.

