Уловки перекупов при продаже машины: как не стать жертвой

Юрист Воропаев назвал четыре уловки перекупов с договором при продаже автомобиля

При покупке автомобиля с рук важно внимательно изучать договор купли-продажи (ДКП). Автомобильный адвокат Лев Воропаев перечислил несколько распространенных схем, которые используют недобросовестные продавцы, чтобы скрыть реальное состояние машины.

Комментарий эксперта

Лев Воропаев, адвокат:

– В договоре купли-продажи продавцы обычно очень мелким шрифтом прописывают, что машина уже имеет много дефектов после ДТП. Она была в серьезном ремонте либо произведена замена основных агрегатов. Пробег при этом указывается скрученный.

«Ознакомлен и претензий не имею»

В договор нередко добавляют пункт, где покупатель подтверждает, что осмотрел машину, согласен с ее техническим состоянием и не будет предъявлять претензии по выявленным дефектам. Подписав такой документ, впоследствии оспорить сделку становится крайне сложно.

Особенности споров с физлицами и юрлицами

Адвокат отмечает, что если продавцом выступает юридическое лицо, в судебной практике уже наметилась тенденция к защите прав покупателей. Однако когда машину продает физическое лицо, доказать факт обмана гораздо труднее.

Проблема скрученного пробега

Особую осторожность стоит проявлять при подозрении на корректировку одометра. Установить реальный пробег в таких случаях часто невозможно, поэтому лучше тщательно изучать договор еще до подписания, чтобы не приобрести автомобиль, непригодный к нормальной эксплуатации.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
23.03.2026 
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
