Уловки перекупов при продаже машины: как не стать жертвой
При покупке автомобиля с рук важно внимательно изучать договор купли-продажи (ДКП). Автомобильный адвокат Лев Воропаев перечислил несколько распространенных схем, которые используют недобросовестные продавцы, чтобы скрыть реальное состояние машины.
Комментарий эксперта
Лев Воропаев, адвокат:
– В договоре купли-продажи продавцы обычно очень мелким шрифтом прописывают, что машина уже имеет много дефектов после ДТП. Она была в серьезном ремонте либо произведена замена основных агрегатов. Пробег при этом указывается скрученный.
«Ознакомлен и претензий не имею»
В договор нередко добавляют пункт, где покупатель подтверждает, что осмотрел машину, согласен с ее техническим состоянием и не будет предъявлять претензии по выявленным дефектам. Подписав такой документ, впоследствии оспорить сделку становится крайне сложно.
Особенности споров с физлицами и юрлицами
Адвокат отмечает, что если продавцом выступает юридическое лицо, в судебной практике уже наметилась тенденция к защите прав покупателей. Однако когда машину продает физическое лицо, доказать факт обмана гораздо труднее.
Проблема скрученного пробега
Особую осторожность стоит проявлять при подозрении на корректировку одометра. Установить реальный пробег в таких случаях часто невозможно, поэтому лучше тщательно изучать договор еще до подписания, чтобы не приобрести автомобиль, непригодный к нормальной эксплуатации.
