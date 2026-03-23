Электромобильный бум в мире проходит: раскрыты причины

Мировые автобренды сокращают выпуск электромобилей

По данным Financial Times, не менее 12 крупных мировых автопроизводителей сократили или вовсе отказались от ранее анонсированных планов массового выпуска электромобилей. В списке Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Honda, Ford , Stellantis и Volvo.

Honda отказалась от намерения полностью прекратить производство машин с ДВС к 2040 году. Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars снизили свои целевые ориентиры по переходу на полностью электрические модели.

Среди люксовых брендов Rolls-Royce на прошлой неделе объявила, что продолжит выпуск бензиновых автомобилей и после 2030 года. Bentley, Lotus, Audi и Porsche отложили или смягчили планы по полной или значительной электрификации в ближайшее десятилетие. Многие из них делают ставку на подключаемые гибриды.

Lamborghini (входит в Volkswagen) отказалась от выпуска своей первой чисто электрической модели Lanzador к 2030 году, заменив её на подключаемый гибрид. Ferrari в прошлом году понизила план по доле электромобилей в производстве до 2030 года, хотя разработка первого электрического спорткара продолжается.

Bentley (под управлением Volkswagen Group) заявила, что будет продавать подключаемые гибриды и после 2035 года, отойдя от прежней цели выпускать только электромобили.

Причины пересмотра стратегий

Среди ключевых факторов – сохраняющийся высокий спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а также отмена или ослабление государственных мер поддержки в США и Европе. После прихода к власти Дональда Трампа администрация США отменила федеральные налоговые льготы для покупателей электромобилей, сократила финансирование зарядной инфраструктуры и ослабила нормативы по выбросам. Европейский союз также смягчил свои экологические требования к автопроизводителям.

