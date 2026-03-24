«Газпромнефть-СМ» и «Рольф» открыли станцию техобслуживания в Уфе

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с одним из крупнейших российских автодилеров «Рольф» запустили новый сервисный центр федеральной сети премиальных СТО в столице Башкортостана.

В нем доступно гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей. Все работы специалисты выполняют строго по регламентам автопроизводителей.

Уфа была выбрана для открытия СТО не случайно: город входит в первую десятку по численности населения в России, плотность автопарка превышает 300 машин на тысячу человек, а всего в республике зарегистрировано порядка 1,3 млн автомобилей – это восьмое место в стране.

«Мы предлагаем передовые моторные масла, профессиональную экспертизу и высокий стандарт сервиса на каждой станции технического обслуживания G-Energy Service РОЛЬФ», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Поставка смазочных материалов на станции осуществляется с собственных заводов «Газпромнефть-СМ». Ассортимент моторных масел компании насчитывает свыше 150 позиций для всех видов двигателей и условий эксплуатации.

Также в новой сети СТО доступна система предиктивной диагностики G-Lab. Автолюбители могут всего за несколько минут на основании анализа состава работающего масла оценить техническое состояние машины.

«Запуск станции технического обслуживания премиального уровня в Уфе – это вклад в развитие транспортной инфраструктуры всего региона», – подчеркнула генеральный директор ГК «Рольф» Светлана Виноградова.

Соглашение о развитии совместной сети СТО было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. В общей сложности партнеры планируют открыть около 100 точек в разных регионах России.

Фото:Дмитрий Михайлов
24.03.2026 
