Объявлены новые цены на флагманский внедорожник Exeed

Бренд Exeed объявил в России цены на внедорожник VX в комплектациях 2025 года

Премиальный бренд Exeed обновил цены на флагманский внедорожник VX 2025 модельного года. Модель стала доступнее благодаря появлению новой комплектации – стоимость снизилась на 340 тысяч рублей.

Exeed VX

Новинкой в линейке стала версия Престиж 25 MY / Prestige 25 MY, которая пришла на смену более дорогому оснащению Президент.

Отличия заключаются в сокращенном перечне опций. Так, электрорегулировки пассажирского кресла теперь четырех-, а не шестипозиционные, вместо сенсорного блока на центральной консоли установлены физические кнопки с двумя контроллерами. Также отсутствуют коленная, передняя центральная и задние боковые подушки безопасности, функция отключения подушки переднего пассажира, автоматическая парковка, контроль усталости водителя, кнопки складывания третьего ряда, ионизация воздуха и автозатемнение наружных зеркал.

Цена комплектации Престиж 25 MY установлена на уровне 5 190 000 рублей. Версии Президент с шестью или семью местами стоят 5 530 000 рублей, а вариант с коричневым салоном – 5 730 000 рублей. Для сравнения, внедорожники 2024 года выпуска предлагались по цене от 5 530 000 до 5 830 000 рублей в зависимости от исполнения.

Технически все версии унифицированы: под капотом – 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Полный привод BorgWarner шестого поколения с семью режимами движения входит в базовое оснащение.

