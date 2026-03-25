#
>
«Чужие среди своих»: как мошенники продают въезд в закрытые дворы
25 марта
«Чужие среди своих»: как мошенники продают въезд в закрытые дворы
Мошенники научились открывать парковки во...
Румынский Citroen – Oltcit Cl
25 марта
Европейские народные: конкуренты Запорожца из стран социализма
Выяснилось, на чем ездили простые смертные в...
Exeed VX
25 марта
Объявлены новые цены на флагманский внедорожник Exeed
Бренд Exeed объявил в России цены на...

Премиальный бренд Exeed  обновил цены на флагманский внедорожник VX 2025 модельного года. Модель стала доступнее благодаря появлению новой комплектации – стоимость снизилась на 340 тысяч рублей.

Рекомендуем
Lada Vesta Sport – продажи начались, цена известна

Новинкой в линейке стала версия Престиж 25 MY / Prestige 25 MY, которая пришла на смену более дорогому оснащению Президент.

Отличия заключаются в сокращенном перечне опций. Так, электрорегулировки пассажирского кресла теперь четырех-, а не шестипозиционные, вместо сенсорного блока на центральной консоли установлены физические кнопки с двумя контроллерами. Также отсутствуют коленная, передняя центральная и задние боковые подушки безопасности, функция отключения подушки переднего пассажира, автоматическая парковка, контроль усталости водителя, кнопки складывания третьего ряда, ионизация воздуха и автозатемнение наружных зеркал.

Цена комплектации Престиж 25 MY установлена на уровне 5 190 000 рублей. Версии Президент с шестью или семью местами стоят 5 530 000 рублей, а вариант с коричневым салоном – 5 730 000 рублей. Для сравнения, внедорожники 2024 года выпуска предлагались по цене от 5 530 000 до 5 830 000 рублей в зависимости от исполнения.

Рекомендуем
Неубиваемые и долговечные — как Exeed будет делать новинки

Технически все версии унифицированы: под капотом – 2,0-литровый турбомотор мощностью 249 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Полный привод BorgWarner шестого поколения с семью режимами движения входит в базовое оснащение.

Ранее «За рулем» сообщал , что марка Tank обновила прайс-листы на модели 300 и 500 2026 года выпуска.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Exeed
25.03.2026 
Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
+4