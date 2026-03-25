Мировые продажи авто рухнули, но в России выросли: что происходит с авторынками

Эксперт Целиков: Китай утратил звание мирового лидера по продажам автомобилей

В феврале мировой авторынок показал снижение: продажи новых легковых автомобилей сократились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 6 млн штук.

При этом российский рынок продемонстрировал рост, реализовав 80 тыс. машин против 78 тыс. годом ранее. Данные приводит эксперт Сергей Целиков со ссылкой на статистику GlobalData.

Наибольшее падение зафиксировано в Китае, где продажи рухнули на 31%. Снижение также отмечено в США (–3,6%), Японии (–3,8%) и Южной Корее (–6%). В странах Восточной Европы рынок сократился на 3,1%, тогда как в Западной Европе зафиксирован небольшой рост – на 1,6%.

На этом фоне Россия вышла в плюс: февральские продажи оказались на 3% выше прошлогодних.

