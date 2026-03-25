Новые кроссоверы с льготным утильсбором: модели и цены

До 160 сил: 7 «параллельных» кроссоверов с льготным утильсбором

После реформы утилизационного сбора , вступившей в силу в декабре 2025 года, рынок «параллельных» автомобилей в России претерпел серьезные изменения.

Один из ключевых нюансов новых правил: льготная ставка для физлиц при ввозе сохранилась только для машин с двигателями мощностью до 160 л. с. Это сделало такие модели более выгодными по итоговой цене. Autonews. ru рассказал, какие кроссоверы из этой категории сейчас предлагают московские дилеры.

Kia Sportage – обновленный кроссовер 2026 года с 2-литровым двигателем (150 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатым автоматом. Цена – от 5,19 млн рублей.

Kia Seltos – один из самых доступных вариантов. Мотор 1,5 л (115 л. с.), передний привод, вариатор. Стоимость стартует от 2,99 млн рублей, что ниже психологической отметки в 3 млн.

Hyundai Tucson – обновленная модель с 2-литровым 150-сильным мотором, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Цены – от 4,37 млн рублей.

Mazda CX-5 – в прошлом месяце этот кроссовер стал самым популярным среди ввозимых по параллельному импорту, во многом благодаря 2-литровому двигателю мощностью 155 л. с. Версия с передним приводом и 6-ступенчатым автоматом предлагается от 4,155 млн рублей.

Mazda CX-50 – также оснащается 2-литровым 155-сильным мотором, передним приводом и 6-ступенчатой АКП. В Москве доступна минимум в трех комплектациях, цена – от 4,614 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR – самый доступный «параллельный» кроссовер немецкой марки. Поставляется из Китая с 1,5-литровым двигателем (160 л. с.), 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Цена – от 3,38 млн рублей.

Audi Q2 L – премиальная модель, также попадающая под льготную ставку благодаря 1,5-литровому мотору мощностью 160 л. с. в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Стоимость – от 4,05 млн рублей. В наличии таких автомобилей немного, но дилеры готовы привезти под заказ.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.