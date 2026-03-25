Новые кроссоверы с льготным утильсбором: модели и цены

До 160 сил: 7 «параллельных» кроссоверов с льготным утильсбором

После реформы утилизационного сбора , вступившей в силу в декабре 2025 года, рынок «параллельных» автомобилей в России претерпел серьезные изменения.

Один из ключевых нюансов новых правил: льготная ставка для физлиц при ввозе сохранилась только для машин с двигателями мощностью до 160 л. с. Это сделало такие модели более выгодными по итоговой цене. Autonews. ru рассказал, какие кроссоверы из этой категории сейчас предлагают московские дилеры.

Kia Sportage обновленный кроссовер 2026 года с 2-литровым двигателем (150 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатым автоматом. Цена – от 5,19 млн рублей.

Kia Seltos – один из самых доступных вариантов. Мотор 1,5 л (115 л. с.), передний привод, вариатор. Стоимость стартует от 2,99 млн рублей, что ниже психологической отметки в 3 млн.

Hyundai Tucson – обновленная модель с 2-литровым 150-сильным мотором, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Цены – от 4,37 млн рублей.

Mazda CX-5 – в прошлом месяце этот кроссовер стал самым популярным среди ввозимых по параллельному импорту, во многом благодаря 2-литровому двигателю мощностью 155 л. с. Версия с передним приводом и 6-ступенчатым автоматом предлагается от 4,155 млн рублей.

Mazda CX-50 – также оснащается 2-литровым 155-сильным мотором, передним приводом и 6-ступенчатой АКП. В Москве доступна минимум в трех комплектациях, цена – от 4,614 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR – самый доступный «параллельный» кроссовер немецкой марки. Поставляется из Китая с 1,5-литровым двигателем (160 л. с.), 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Цена – от 3,38 млн рублей.

Audi Q2 L – премиальная модель, также попадающая под льготную ставку благодаря 1,5-литровому мотору мощностью 160 л. с. в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Стоимость – от 4,05 млн рублей. В наличии таких автомобилей немного, но дилеры готовы привезти под заказ.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
25.03.2026 
