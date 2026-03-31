Лучшие компании в сфере финансирования автобизнеса станут известны в апреле

Форуме автобизнеса «ФинАвто – 2026» пройдет 22 апреля в Москве

Главная интрига апреля для российского автобизнеса раскроется в Москве 22 апреля.

Именно в этот день на традиционном форуме «ФинАвто – 2026» объявят имена обладателей одноименной премии. Организатором выступает ианалитическое агентство «Автостат», а поддержку проекту оказывает издательский холдинг «За рулем».

Почему эта премия вызывает такой живой интерес? Все просто: здесь нет привычных для индустрии строгих экспертных советов с запутанными критериями. Роль судейской коллегии выполняют сами дилеры, которые каждый день работают с деньгами клиентов и страховыми полисами.

Устроители держат в секрете детали предстоящего голосования, но принцип остается неизменным – анонимное онлайн-обсуждение, исключающее давление на участников. Справедливость такого подхода подтвердил прошлый год: тогда в опросе участвовали представители дилерских центров более чем из 60 городов страны. Среди них – и мегаполисы вроде Москвы, Уфы или Волгограда, и далекие от столиц Нижний Тагил, Череповец, Калуга, Иркутск и даже Мурманск.

Для банков, страховщиков и владельцев цифровых платформ итоги этой премии – не просто статусная награда, а честный срез реального положения дел.

Дилеры, участвуя в тайных опросах, дают объективную оценку тому, насколько удобны и выгодны продукты их финансовых партнеров.