Lada, Haval, Tenet: самые популярные марки на российском авторынке
23 марта
По данным аналитического агентства «Автостат», на 12-й неделе 2026 года структура российского авторынка претерпела заметные изменения. Главная неожиданность: японская Mazda  выбыла из первой десятки, хотя по итогам двух месяцев марка уверенно занимала шестое место. За минувшую неделю бренд реализовал 462 автомобиля, что на 6% меньше, чем неделей ранее.

Лидеры и динамика роста

Lada остается бессменным лидером: 5702 проданных машины (+17% к предыдущей неделе). Haval на втором месте: 3437 шт., прирост 15%. Tenet замыкает тройку: 2 32 шт., рост те же 17%.

В первую пятерку также вошли Geely (1487 шт. (+27%); Belgee (1126 шт. (+30%).

Остальные участники топ-10

Бренд Продажи, шт. Динамика
Changan  832 +21%
Toyota  656 +15%
Jaecoo  605 +44%
Jetour  601 +16%
Solaris  504 +28%

Сергей Целиков обращает внимание на то, что все бренды из десятки показали рост. Эксперт отмечает высокую волатильность рынка и усиление конкуренции, особенно со стороны китайских и локализованных производителей. Ситуация отражает перераспределение спроса в сегменте: место Mazda, вероятно, заняли другие игроки, наращивающие присутствие в России.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
23.03.2026 
