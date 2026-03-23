Lada, Haval, Tenet: самые популярные марки на российском авторынке
По данным аналитического агентства «Автостат», на 12-й неделе 2026 года структура российского авторынка претерпела заметные изменения. Главная неожиданность: японская Mazda выбыла из первой десятки, хотя по итогам двух месяцев марка уверенно занимала шестое место. За минувшую неделю бренд реализовал 462 автомобиля, что на 6% меньше, чем неделей ранее.
Лидеры и динамика роста
Lada остается бессменным лидером: 5702 проданных машины (+17% к предыдущей неделе). Haval на втором месте: 3437 шт., прирост 15%. Tenet замыкает тройку: 2 32 шт., рост те же 17%.
В первую пятерку также вошли Geely (1487 шт. (+27%); Belgee (1126 шт. (+30%).
Остальные участники топ-10
|Бренд
|Продажи, шт.
|Динамика
|Changan
|832
|+21%
|Toyota
|656
|+15%
|Jaecoo
|605
|+44%
|Jetour
|601
|+16%
|Solaris
|504
|+28%
Сергей Целиков обращает внимание на то, что все бренды из десятки показали рост. Эксперт отмечает высокую волатильность рынка и усиление конкуренции, особенно со стороны китайских и локализованных производителей. Ситуация отражает перераспределение спроса в сегменте: место Mazda, вероятно, заняли другие игроки, наращивающие присутствие в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube