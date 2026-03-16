Первый прототип ГАЗ-24 появился еще в самом конце 1963 года. Его так скрывали, что нормальных фото машины не осталось. Но ходовой образец был очень похож на макет художника Льва Еремеева. Образцы второй серии были уже другими, куда более близкими к серийной «двадцатьчетверке».
16 марта
Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало
Появились фото редких образцов Волг, которые...

Haval рассматривает варианты расширения производства в России

Дамир Каримов: При необходимости производство Haval в РФ может быть расширено

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (бренд Haval) изучает возможности для наращивания производственных мощностей в России.

С глаз долой, из списка вон: китайские автогиганты чистят свои линейки в России

По словам менеджера направления продуктового маркетинга компании «Грейт Волл Мотор Рус» Дамира Каримова, завод Haval в Тульской области демонстрирует высокую загрузку и стабильные объемы выпуска, что подтверждается статистикой продаж.

Он отметил, что в случае необходимости производственные возможности могут быть расширены. Рассматриваются различные сценарии, включая перенос выпуска некоторых моделей на сторонние площадки.

В качестве примера возможного решения господин Каримов привел модель Haval M6, сборка которой уже организована на заводе в Калуге, что подтверждает гибкость компании в поиске новых вариантов для увеличения производства.

История сотрудничества с калужской площадкой началась в июле прошлого года, когда стартовал серийный выпуск кроссовера Haval M6 на заводе «ПСМА Рус». Как поясняли в компании «Автомобильные технологии» (арендатор площадки), запуску предшествовала масштабная модернизация цехов сварки и окраски, а также доработка конвейерных линий. Первое время сборка велась крупноузловым методом из готовых машинокомплектов.

Компания не исключает возможности локализации в России производства рамных внедорожников, в частности модели H9. Действующее производство под Тулой ориентировано на выпуск автомобилей с несущим кузовом, а для организации сборки рамных машин требуется иная конвейерная линия.

В настоящее время на тульском заводе Haval налажен выпуск шести моделей. Линейка Haval City представлена четырьмя кроссоверами: компактным Jolion, среднеразмерными F7 и F7x, а также универсальным Dargo (включая версию Dargo X). В линейку Haval Pro входят два «внедорожных» кроссовера: компактный H3 и крупногабаритный H7.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
16.03.2026 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
