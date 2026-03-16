Haval рассматривает варианты расширения производства в России

Дамир Каримов: При необходимости производство Haval в РФ может быть расширено

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (бренд Haval) изучает возможности для наращивания производственных мощностей в России.

По словам менеджера направления продуктового маркетинга компании «Грейт Волл Мотор Рус» Дамира Каримова, завод Haval в Тульской области демонстрирует высокую загрузку и стабильные объемы выпуска, что подтверждается статистикой продаж.

Он отметил, что в случае необходимости производственные возможности могут быть расширены. Рассматриваются различные сценарии, включая перенос выпуска некоторых моделей на сторонние площадки.

В качестве примера возможного решения господин Каримов привел модель Haval M6, сборка которой уже организована на заводе в Калуге, что подтверждает гибкость компании в поиске новых вариантов для увеличения производства.

История сотрудничества с калужской площадкой началась в июле прошлого года, когда стартовал серийный выпуск кроссовера Haval M6 на заводе «ПСМА Рус». Как поясняли в компании «Автомобильные технологии» (арендатор площадки), запуску предшествовала масштабная модернизация цехов сварки и окраски, а также доработка конвейерных линий. Первое время сборка велась крупноузловым методом из готовых машинокомплектов.

Компания не исключает возможности локализации в России производства рамных внедорожников, в частности модели H9. Действующее производство под Тулой ориентировано на выпуск автомобилей с несущим кузовом, а для организации сборки рамных машин требуется иная конвейерная линия.

В настоящее время на тульском заводе Haval налажен выпуск шести моделей. Линейка Haval City представлена четырьмя кроссоверами: компактным Jolion, среднеразмерными F7 и F7x, а также универсальным Dargo (включая версию Dargo X). В линейку Haval Pro входят два «внедорожных» кроссовера: компактный H3 и крупногабаритный H7.