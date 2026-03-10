Какой Haval H3 будут покупать чаще всего: ответ дилера

В ГК «АвтоСпецЦентр» назвали самые популярные комплектации обновленного Haval H3

Китайский бренд Haval вывел на рынок обновленный кроссовер H3. Эксперты дилерского холдинга «АвтоСпецЦентр» проанализировали рыночные перспективы модели и рассказали, какие комплектации станут бестселлерами, а также чем обновленная версия отличается от предшественника.

По их прогнозам, основной спрос придется на две версии: комплектацию Elite с передним приводом и Elite с полным приводом. Главный фактор успеха, по мнению экспертов, – оптимальное сочетание цены и оснащения.

Ключевое техническое изменение коснулось полноприводных модификаций. Они получили форсированный 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л. с. (крутящий момент вырос до 270 Нм). Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым роботом и интеллектуальной системой полного привода Torque-On-Demand.

Что изменилось внешне и внутри

Дизайн автомобиля остался узнаваемым, но производитель доработал заднюю часть кузова. Так, ниша для номерного знака теперь расположена на пятой двери. Также увеличена площадь остекления и появился омыватель заднего стекла. Полноприводные версии выделяются новой темной матовой решеткой радиатора.

В салоне улучшена эргономика: управление круиз-контролем переехало на руль (сам обод стал толще), а второй ряд сидений обзавелся подлокотником и центральным подголовником. В дорогих комплектациях вместо тканевой шторки установлена жесткая полка багажника. Начальная цена обновленного кроссовера составляет 2 699 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.