Китайский автопром в мире: итоги 2025 года и география присутствия

Сергей Целиков: Мировая доля китайских авто по итогам 2025 года превысила 10%

Китайская автомобильная экспансия набирает обороты: по итогам 2025 года объем экспорта автомобилей из КНР превысил 7 млн единиц, показав рост на 21% относительно предыдущего года, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Активно развивается и локализация производства – сборочные предприятия китайских марок открываются по всему миру.

Безусловным лидером по проникновению китайского автопрома является Россия. С учетом брендов, созданных на совместных предприятиях или выпускающих локализованные модели («маскирующихся» под местные), доля машин с китайскими корнями достигает почти двух третей рынка. Официальная же статистика по китайским брендам в РФ зафиксировалась на уровне 52%.

Еще один яркий пример интеграции – Белоруссия, где бренд Belgee (30,5% рынка) фактически представляет собой китайский продукт. Однако формально он считается местным, поэтому в рейтинге «чистых» китайских марок Беларусь уступает соседней России.

Доля китайских автомобилей (по официальным брендам) в ключевых странах мира

Лидеры: Россия (52%), Белоруссия (46%), Казахстан (39%).

Ближний Восток и Африка: Египет (37%), Израиль (33%), ОАЭ (17%), ЮАР (16%), Саудовская Аравия (12%), Марокко (8%).

Латинская Америка: Чили (32%), Уругвай (22%), Мексика (19%), Бразилия (10%).

Азиатско-Тихоокеанский регион: Таиланд (23%), Индонезия (16%), Филиппины (11%), Малайзия (7%), Индия (2%).

Европа и Океания: Норвегия (14%), Великобритания (11%), Испания (10%), Италия (9%), Польша (8%), Германия (2%), Австралия (18%).

Северная Америка: Канада (3%).

Страны бывшего СССР: Узбекистан (12%).

В совокупности по Европе доля китайских брендов выросла до 6%. Драйвером роста выступает тренд на электромобилизацию, однако заметную долю продаж по-прежнему занимают и традиционные модели с ДВС.

Наиболее сложными для проникновения остаются рынки США, Японии и Южной Кореи — доля китайских авто там ничтожно мала, и местные власти не намерены смягчать протекционистские барьеры.

Среднемировая доля китайских автомобилей (исключая сам Китай) по итогам 2025 года, по предварительным оценкам, превысила 10%. Учитывая падение продаж на внутреннем рынке КНР и наличие избыточных производственных мощностей, в 2026 году следует ожидать продолжения активной глобальной экспансии, полагает аналитик.