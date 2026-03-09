Китайский автопром рвется в лидеры: Европа теряет миллиарды и власть на рынке
Европейский автомобильный рынок переживает тектонический сдвиг: китайские бренды всего за пару лет увеличили свою долю в более чем 3 раза, доведя ее до 10%, и продолжают наступление, пишет Washington Examiner.
Традиционные гиганты вроде Mercedes-Benz терпят убытки, а концерн Stellantis (владелец таких культовых брендов, как Fiat, Peugeot и Maserati) и вовсе зафиксировал колоссальную «дыру» в бюджете в размере 26 млрд долларов. Агрессивная экспансия стала возможной благодаря многолетней стратегии Пекина, который субсидирует производство, позволяя продавать машины в Европе на 10% дешевле местных аналогов.
Китай не останавливается на экспорте – он переносит производство прямо в «европейский двор». BYD уже строит многомиллиардные заводы в Венгрии и Турции, чтобы обойти высокие пошлины и закрепиться на континенте окончательно.
Параллельно и китайские поставщики автокомпонентов осваивают Восточную Европу, открывая предприятия в Болгарии и создавая полный цикл производства вдали от домашних границ.
Главный козырь Поднебесной – тотальное доминирование в производстве аккумуляторов для электромобилей, что дает китайскому автопрому не только экономическое, но и политическое преимущество.
На рынке электрокаров доля китайских марок в Европе уже достигла 16%, и этот показатель продолжает расти.
Европа еще может переломить ситуацию, но для этого придется действовать быстро и жестко. Возрождение автопрома требует от правительств одного: перестать душить производителей.
Бизнесу нужно снизить налоги, дать рынку самому решать, когда пересесть на электромобили, и наконец, пересмотреть энергетическую политику, которая делает производство в Европе попросту «золотым» – как для заводов, так и для простых покупателей.
