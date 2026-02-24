Немецкие автогиганты могут исчезнуть к 2030 году: прогноз экономиста

Экономист Шулярик: BMW, Mercedes и VW рискуют перестать существовать к 2030 году

Немецкие автопроизводители оказались на перепутье, и их будущее выглядит все более туманным. По оценке главы Института мировой экономики в Киле Морица Шулярика, если BMW , Mercedes-Benz и Volkswagen не совершат радикальных перемен в своей стратегии, к 2030 году они могут попросту исчезнуть в привычном для нас облике. Такой мрачный прогноз приводит портал Hibridos y Electricos.

Экономист, анализируя положение дел в Европе, видит на горизонте еще более серьезные испытания для всей отрасли. Фактически, ее ждет полная трансформация под влиянием трех мощных сил: повсеместного перехода на электромобили, стремительной цифровизации и жесткой глобальной конкуренции. К концу этого десятилетия старые правила игры окончательно устареют.

Проблема в том, что немецкие компании, по мнению Шулярика, все еще слишком полагаются на традиционные козыри – безупречное качество сборки и инженерное превосходство. Но в реальности этого уже недостаточно. Их прежняя бизнес-модель столкнется с двойным ударом: технологическим и политическим. Ключом к выживанию станут совершенно иные компетенции – разработка сложного программного обеспечения, интеграция искусственного интеллекта и создание систем автономного управления.

Отставание от мировых конкурентов, особенно от китайских компаний, становится все более очевидным и начинает угрожать позициям немцев на важнейших рынках. Автомобиль сегодня – это уже не просто «железо на колесах», а, по сути, цифровой продукт или даже услуга. Причем некоторые технологические стартапы, не обремененные многолетней историей, как у того же BMW, демонстрируют куда большую гибкость и скорость в адаптации к новым реалиям.

