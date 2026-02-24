#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
24 февраля
Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
Geely анонсировала 800-вольтовую архитектуру...
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
24 февраля
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
В компании «Согласие» составили антирейтинг...
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
24 февраля
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
Эксперт Мосеев рассказал, как дилеры изменили...

Немецкие автогиганты могут исчезнуть к 2030 году: прогноз экономиста

Экономист Шулярик: BMW, Mercedes и VW рискуют перестать существовать к 2030 году

Немецкие автопроизводители оказались на перепутье, и их будущее выглядит все более туманным. По оценке главы Института мировой экономики в Киле Морица Шулярика, если BMW , Mercedes-Benz и Volkswagen не совершат радикальных перемен в своей стратегии, к 2030 году они могут попросту исчезнуть в привычном для нас облике. Такой мрачный прогноз приводит портал Hibridos y Electricos.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Экономист, анализируя положение дел в Европе, видит на горизонте еще более серьезные испытания для всей отрасли. Фактически, ее ждет полная трансформация под влиянием трех мощных сил: повсеместного перехода на электромобили, стремительной цифровизации и жесткой глобальной конкуренции. К концу этого десятилетия старые правила игры окончательно устареют.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Проблема в том, что немецкие компании, по мнению Шулярика, все еще слишком полагаются на традиционные козыри – безупречное качество сборки и инженерное превосходство. Но в реальности этого уже недостаточно. Их прежняя бизнес-модель столкнется с двойным ударом: технологическим и политическим. Ключом к выживанию станут совершенно иные компетенции – разработка сложного программного обеспечения, интеграция искусственного интеллекта и создание систем автономного управления.

Рекомендуем
Чего не умеют современные автопроизводители — на примере 40-летнего BMW

Отставание от мировых конкурентов, особенно от китайских компаний, становится все более очевидным и начинает угрожать позициям немцев на важнейших рынках. Автомобиль сегодня – это уже не просто «железо на колесах», а, по сути, цифровой продукт или даже услуга. Причем некоторые технологические стартапы, не обремененные многолетней историей, как у того же BMW, демонстрируют куда большую гибкость и скорость в адаптации к новым реалиям.

Ранее «За рулем» сообщал , что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Hibridos y Electricos
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 29
24.02.2026 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
0