#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Wildlander Air
25 февраля
Прошла премьера нового кроссовера Toyota за 1,5 млн рублей: подробности
GAC Toyota представила в Китае новый кроссовер...
Эти диски широко известны – они продаются более чем в 2000 магазинах и сервисных центрах на территории СНГ
25 февраля
Российские алюминиевые диски — качественно?
Производитель алюминиевых дисков СКАД получил...
Dacia Duster
25 февраля
Новый экономичный Дастер с усиленной защитой днища: подробности
Dacia представила кроссовер Duster в новой...

Просторный седан с японским «сердцем»: аналог Короллы можно приобрести за полцены

Эксперт Зиновьев: Lifan Solano вдвое дешевле Toyota Corolla, но есть нюансы

Даже на, где покупатели готовы прощать машинам быструю коррозию и недолговечность деталей, есть модели, которые «пылятся» на сайтах месяцами.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Lifan Solano – пример того, как желание сделать аналог Toyota Corolla вдвое дешевле обернулось провалом.

Внешне машина выглядит заманчиво: длина почти 4,7 метра, просторный салон, богатое оснащение и лицензионные моторы от японского бренда. Казалось бы, за скромные 580 тысяч рублей (именно столько в среднем просят за 8-летний автомобиль) можно получить «Короллу» за полцены.

Однако кузов Солано гниет на глазах, а по количеству мелких поломок седан легко обходит Жигули. Механика страдает от слабых подшипников, а вариатор после 50 тыс. км превращается в лотерею.

Но главная проблема даже не в этом – марка Lifan официально прекратила существование, поэтому дефицитные запчасти ищут по крупицам. В итоге потенциальные покупатели выбирают проверенную Гранту или Rio, оставляя почти без внимания большой и дешевый китайский седан.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Lifan Solano
Lifan Solano

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

Просторный седан с японским «сердцем»: аналог Короллы можно приобрести за полцены

– Большинство предложений Lifan Solano – с пробегами менее 120 тысяч км. Сделать аналог Короллы вдвое дешевле Короллы не удалось. Вернее, удалось, но Lifan Solano – совсем не аналог.

Единственное, что у Solano неплохое – это моторы, лицензионные от Тойоты с некоторыми собственными доработками. Остальное вызывает сомнения.

Lifan Solano
Lifan Solano

О других седанах с пробегом, за которые можно выторговать огромную скидку, читайте в полной версии материала.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Lifan и «За рулем»
Количество просмотров 31
25.02.2026 
Фото:Lifan и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lifan Solano

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв