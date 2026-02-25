Просторный седан с японским «сердцем»: аналог Короллы можно приобрести за полцены

Эксперт Зиновьев: Lifan Solano вдвое дешевле Toyota Corolla, но есть нюансы

Даже на , где покупатели готовы прощать машинам быструю коррозию и недолговечность деталей, есть модели, которые «пылятся» на сайтах месяцами.

Lifan Solano – пример того, как желание сделать аналог Toyota Corolla вдвое дешевле обернулось провалом.

Внешне машина выглядит заманчиво: длина почти 4,7 метра, просторный салон, богатое оснащение и лицензионные моторы от японского бренда. Казалось бы, за скромные 580 тысяч рублей (именно столько в среднем просят за 8-летний автомобиль) можно получить «Короллу» за полцены.

Однако кузов Солано гниет на глазах, а по количеству мелких поломок седан легко обходит Жигули. Механика страдает от слабых подшипников, а вариатор после 50 тыс. км превращается в лотерею.

Но главная проблема даже не в этом – марка Lifan официально прекратила существование, поэтому дефицитные запчасти ищут по крупицам. В итоге потенциальные покупатели выбирают проверенную Гранту или Rio, оставляя почти без внимания большой и дешевый китайский седан.

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Большинство предложений Lifan Solano – с пробегами менее 120 тысяч км. Сделать аналог Короллы вдвое дешевле Короллы не удалось. Вернее, удалось, но Lifan Solano – совсем не аналог.

Единственное, что у Solano неплохое – это моторы, лицензионные от Тойоты с некоторыми собственными доработками. Остальное вызывает сомнения.

