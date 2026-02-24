Итоги января на вторичке: Lada сохраняет четверть рынка, а Renault рвется вверх

«Автостат»: рынок подержанных автомобилей в России начал год с роста на 4%

В первый месяц 2026 года российский рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили аналитики агентства «Автостат», в январе россияне приобрели 437 тысяч машин с пробегом, что превышает прошлогодний показатель за тот же период.

Безусловным лидером вторичного рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой пришлось почти четверть всех продаж – 24,2%. В количественном выражении это составило 105,6 тысячи перепроданных автомобилей. Интересно, что, несмотря на лидерство, динамика продаж Lada оказалась отрицательной: снижение составило 5% относительно января 2025 года.

Традиционную «серебряную» позицию удерживает японская Toyota с результатом 40,4 тысячи экземпляров (доля около 10%), однако эта марка также показала падение спроса на 5%.

Корейские бренды Kia и Hyundai уверенно преодолели пятипроцентный рубеж, разойдясь тиражами в 26,7 тысячи и 25,7 тысячи машин соответственно. Примечательно, что из всей десятки лидеров отрицательная динамика зафиксирована только у Lada и Toyota, тогда как остальные марки ушли в плюс.

Наилучшую динамику продемонстрировала Renault, чьи продажи на вторичном рынке подскочили на 23%.

В модельном зачете пальму первенства завоевал Kia Rio: в январе эту модель выбрали 10,1 тысячи автовладельцев. Совсем немного ему уступил Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом 9,8 тысячи экземпляров. Замкнул тройку лидеров л Ford Focus с показателем 8,3 тысячи проданных авто.

В десятку самых популярных подержанных машин также вошли сразу пять моделей Lada, среди которых Нива, «четырнадцатая» (Lada 2114), «семерка» (Lada 2107), седаны Priora и Granta. Кроме того, высокий спрос сохраняется на Toyota Camry и Volkswagen Polo, которые также оказались в числе лидеров вторичного рынка по итогам января.

