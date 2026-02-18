#
Блеск обмана: почему внешне идеальная машина на вторичке может быть ловушкой

Эксперт Евгений Ладушкин рассказал, как продавцы маскируют разбитые авто

При покупке подержанного автомобиля главная опасность может скрываться под слоем свежей краски.

Недобросовестные владельцы массово скрывают последствия серьезных аварий и «мертвые» моторы, залитые дешевым маслом перед показом. Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с Pravda.Ru раскрыл главные уловки продавцов на вторичном рынке.

По словам специалиста, аварийные машины сейчас встречаются сплошь и рядом, но их тщательно маскируют. Владельцы стараются побыстрее сбыть битое авто, экономя на материалах и технологии ремонта.

Эксперт пояснил, что такой «быстрый» ремонт дает о себе знать лишь спустя несколько месяцев: кузов неожиданно начинает «цвести», хотя визуально автомобиль выглядит вполне свежо. Без специального оборудования практически невозможно заметить огрехи покраски или скрытые дефекты сварки.

Однако скрывают не только аварии. Ладушкин отмечает, что продавцы часто лукавят и насчет технического состояния: убеждают, что масло и фильтры только что заменены, хотя на самом деле двигатель годами не видел нормального обслуживания.

Чтобы не попасть в такую ловушку, эксперт советует не полагаться на удачу. Профессиональная диагностика в автосервисе перед покупкой – не прихоть, а жесткая необходимость. Как вариант, можно доверить поиск машины профильным специалистам по подбору: это сэкономит не только нервы, но и время, которое уйдет на бесконечные самостоятельные проверки сомнительных вариантов.

